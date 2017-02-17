اختتم مكتب المنظمة العالمية ملست فعاليات مسابقة الكويت المدرسية السنوية الحادية عشرة في الروبوت للعام الدراسي 2016/2017 للمرحلة المتوسطة تحت عنوان «تحدي الحصول على الكنز»، والتي نظمها المكتب بالتعاون مع مركز الروبوت الكويتي تحت رعاية الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد.

وفي إطار التعاون العلمي بين المنظمة العالمية ملســت آسيا وجامعـة الكويت، شارك 10 محكمـين من طلبة كليـة علــوم وهندسة الحاسوب بجامعة الكويت في تحكيم المسابقة رشحهم أستاذ مقرر روبوتكس د.عبدالله المطوع.

بدوره، طالب مدير مركز الروبوت داوود الأحمد بزيادة الدعم والاهتمام بالأنشطة الطلابية خارج المدرسة، مؤكدا على دورها الكبير في اظهار مهارات وإبداعات الطلبة.

وتأتي هذه المسابقة بهدف تشجيع الطلبة على نشاط الروبوت وخلق جو تنافسي بين المشاركين لإظهار إبداعاتهم بتحقيق الممارسة الفعلية لعلوم الروبوت، كما أن المسابقة تسعى إلى تقوية الروابط الأخوية وإيجاد جو من التعاون بين الطلبة وصولا إلى جيل قادر على التصنيع والإبداع في مختلف المجالات.