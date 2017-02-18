المقاطع: استضافة وتنظيم الدورة نابعان من الرؤية الإستراتيجية تجاه طلبتنا

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آلاء خليفة

تحول حفل اختتام فعاليات الدورة التمهيدية السابعة لمسابقة وليم فيز للتحكيم التجاري التي استضافتها ونظمتها للمرة الأولى في الكويت كلية القانون الكويتية العالمية إلى مهرجان فرح عبر فيه كل من شارك في هذه الدورة من طلبة قدموا من 13 دولة شرق أوسطية زاد عددهم على 160 طالبا وطالبة، و70 محكما ومدربا، عن شكرهم لإدارة الكلية على ما حظوا به من حفاوة وتكريم طوال فترة إقامتهم في الكويت خلال الفترة من 7 - 11 فبراير، وعن تقديرهم لحسن التنظيم مما مكنهم من تنفيذ التدريبات وورش العمل المكثفة والمسابقات والتصفيات بيسر وسهولة.

وأقيم حفل اختتام فعاليات المسابقة التمهيدية لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور حاشد من الشخصيات الديبلوماسية والأكاديمية وممثلي الجهات الراعية تقدمهم رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة، ورئيس وعميد الكلية د.محمد المقاطع، وعضوا مجلس الأمناء د.سهام الفريح، وسامي العبدالهادي، والعميد المساعد للشؤون الطلابية د.صالح العتيبي، والرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والبحوث القانونية في الكلية د.أحمد الفارسي، والسفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان، وأمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري د.أنس التورة، والأمينة العامة المساعدة للشؤون الأكاديمية والطلابية في مجلس الجامعات الخاصة د.نبال بورسلي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الكلية.

التنافس الشريف

بداية، جدد رئيس وعميد الكلية د.محمد المقاطع الترحيب بالضيوف، مشيرا إلى أنهم في «ضيافة نبراس علم وأحد مناراته» وعبر عن سعادته في استقبال وتنظيم هذه التظاهرة العلمية والعملية التي رسم صورتها وجسدها طلاب دول المنطقة بكل تنافس شريف ومودة وتعاون يعكس الروح الإيجابية التي يجب أن يتمتع بها طلاب العلم ورواده وعلى رأسهم طلاب القانون.

وأكد د.المقاطع على حرص إدارة كلية القانون الكويتية العالمية على أن استضافة الدورة التمهيدية السابعة لمسابقة وليم فيز نابع من الرؤية الإستراتيجية التي وضعناها نصب أعيننا وهي إتاحة كل السبل والوسائل التي من شأنها أن ترفع وتطور مستوى طلبتها وتدريبهم، وهذه المسابقة واحدة من العديد من النماذج التي تسير عليها الكلية في منهاجها وخارج المنهاج أيضا.

وختم بتوجيه الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي صادف تنظيمه مع احتفال الكويت بأعيادها الوطنية ليتعرف ضيوفنا على جوانب من مظاهر الاحتفالات عبر الزينة المنتشرة في الشوارع.

قيم العدالة

وبدوره تقدم السفير الأميركي لورانس سيلفرمان بالشكر لإدارة الكلية على حرصها على استضافة هذه الفعالية التي تجمع طلابا وطالبات من دول الشرق الأوسط ليمثلوا مستقبل هذه المنطقة في تكريس قيم العدالة، بترجمة ما درسوه وما تدربوا عليه كطلبة قانون على أرض الواقع، وخصوصا الملكية الفكرية التي تعمل الولايات المتحدة الأميركية على احترامها على مستوى العالم بأسره، وأعتقد أن هؤلاء الطلبة سيساهمون في المستقبل بهذا الجانب، وأشار إلى أن حرص وزارة التجارة الأميركية على رعاية مسابقة وليم فيز للتحكيم التجاري بالتعاون مع هيئات ومنظمات ومؤسسات إقليمية ودولية نابعة من التقدير لهذه المسابقة، ودورها في التوعية بأهمية التحكيم لحل النزاعات.

جهد مشكور

على صعيد آخر، قال أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري د.أنس التورة، إن المركز سعيد بتحقيق هذا اللقاء الطلابي على أرض الكويت بدعوة من كلية القانون الكويتية العالمية، للمشاركة في الدورة التمهيدية السابعة لمسابقة وليم فيز للتحكيم التجاري، مما يدعونا لتحية إدارة الكلية على هذه المبادرة التي قامت بها باسم الكويت لتساهم في نشر ثقافة التحكيم بين الجيل الجديد من الطلبة ليس فقط على مستوى الكويت، وإنما على مستوى الشرق الأوسط، وهذا إنجاز نعتز به في مركز الكويت للتحكيم التجاري، ويدعونا لشكر إدارة الكلية ممثلة بمجلس الأمناء ورئيسها وعميدها على الجهد المبذول استضافة وتنظيما.