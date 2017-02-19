عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد عن أن هناك عزوفا كبيرا من قبل الكويتيين عن مهنة اخصائي اجتماعي، لافتا إلى أن المهنة أصبحت طاردة وليست جاذبة وهي مشكلة نعاني منها لا يوجد ما يشجعهم على الالتحاق بها.

وقال المقصيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنه رغم وجود ما يقرب من 800 مدرسة في الكويت، غير أن عدد الكويتيين الاخصائيين فيها قليل جدا، منوها أن البعض يعمل فيها لفترة معينة ثم يقدم استقالته أو ينتقل لوزارة أخرى رغم أننا بحاجة لهم.

وأضاف أن عدم وجود كادر لهم أو امتيازات أخرى هو ما أدى إلى عزوفهم عن هذه المهنة، لافتا إلى أنه في عهد الوزير السابق د.بدر العيسى تم رفع مذكرة لديوان الخدمة المدنية نطالب من خلالها بإقرار كادر للإخصائي وامتيازات أخرى تجعل المهنة جاذبة، بل وتغيير مسماه إلى معلم إخصائي.

وذكر أن العزوف عن المهنة ليس فقط في وزارة التربية بل حتى في الجامعة، حيث لا توجد رغبة لدى الكويتيين للعمل بهذا المجال، متمنيا من ديوان الخدمة المدنية حسم هذا الأمر وإقرار كادر للإخصائي، لاسيما وأنه يقع عليه حمل كبير في عمله داخل المدرسة.