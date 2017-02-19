​​أعلن رئيس لجنة التحكيم في المسابقة الحرة أستاذ كلية التربية الأساسية في التطبيقي د. عبدالرحمن الكندري عن انطلاق المسابقة التأهيلية في الكويت والتي ينظمها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع للبطولة العربية المفتوحة العاشرة للروبوت التي ستقام في قطر من 19-21 مارس 2017م بمشاركة عدد من الدول العربية.

وأوضح د. الكندري في تصريح صحافي أن الهدف من إقامة البطولة العربية للروبوت يأتي لتسليط الضوء على المبدعين من أبنائنا في مجال المعرفة الإلكترونية، وجذب اهتمام المشاركين في ميدان التعليم والمعرفة، وايضا لتنمية روح الإبداع لدى المشاركين.

وأشار إلى أن المسابقة التأهيلية بالكويت مفتوحة للمشاركة لجميع المؤسسات التعليمية ومراكز الروبوت عن ثلاث فئات هي فئة السومو وفئة جمع الكرات وفئة المسابقة الحرة.



وأضاف إلى مشاركة التطبيقي متمثله بطالبات قسم معلم الحاسوب بكلية التربية الأساسية في المسابقة بالكويت أمر يبعث على الفخر والاعتزاز ويؤكد حرص التطبيقي على احتضان المواهب والدفع بها بجميع الاتجاهات لتمثيل دولتنا الحبيبة الكويت خير تمثيل

ويجدر بالذكر مشاركة طالبات قسم الحاسوب عن فئة المسابقة الحرة، وسيتم اختيار فريق واحد للمسابقة الحرة و٣ فرق من الفئات الأخرى وفي حال الفوز سيتم تأهيلهم للمسابقة النهائية في قطر.



وأوضح أن التصفيات الكويتية للتأهل للبطولة ستقام في المبنى الرئيسي لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في الشويخ احد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي علما بأن آخر موعد للتسجيل سيكون بتاريخ 26- فبراير2017م.



واشار الكندري إلى أن التسجيل والاطلاع على كافة شروط المسابقة وجميع الاستفسارات تتم عن طريق www.sacgc.org الموقع الإلكتروني لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.