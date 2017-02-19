عبدالعزيز الفضلي

بالرغم من مرور أكثر من نصف مدة العمل به، طلبت وزارة التربية من مدارس المرحلة الثانوية سحب أجهزة التابلت من بعض الفئات في الهيئات التعليمية.

وقالت الوزارة في نشرة عممتها على المدارس «يرجى الإيعاز إلى جهات الاختصاص لديكم بضرورة إرجاع أجهزة التابلت الى إدارات المدارس في الحالات التالية: إنهاء الخدمة بكل أنواعها وانتقال المعلم من المرحلة الثانوية الى مرحلة أخرى أو الانتقال الى العمل الإداري أو الانتقال خارج وزارة التربية، إضافة الى سفر المعلم الوافد شرط لحصوله على إخلاء طرف ناهيك عن الانتقال من منطقة تعليمية الى منطقة أخرى ليست في نفس المجموعة، حيث تم تقسيم المناطق التعليمية الى ثلاث مجموعات وسيتم تسليمه جهازا آخر من المجموعة المنتقل إليها».

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان أعدادا من طلبة العاشر والحادي عشر غادروا البلاد وأخذوا «التابلت» معهم وهو في عهدة المدرسة، بل والوزارة التي تستخدم التابلت بصفة استئجار على أن تسترجعه للشركة المعنية بعد انتهاء فترة العقد وهي 3 سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتطرق لهذا الأمر في نشرتها.