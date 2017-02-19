آلاء خليفة
وقعت الجامعة العربية المفتوحة والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية بروتوكول تعاون من أجل تعزيز علاقات التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الخدمات والخبرات المهنية والإمكانات المتميزة والمتخصصة لديهما بما يمكنهما رعاية ودعم برامج الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة في العالم العربي، ووقعت الاتفاق رئيس الجامعة د.موضي الحمود وعن المنظمة رئيسها بيار مكرزل بحضور مستشار رئيس المنظمة د.عبدالرحيم علام وأمين عام مكتب رئيس المنظمة م.سيزار مكرزل وعدد من نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري الإدارة والأقسام الإدارية والمالية في الجامعة.
وأعلنت د.الحمود خلال مراسم التوقيع على الاتفاق عن مبادرة الجامعة العربية المفتوحة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية تقديم دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية هو «حسب تعبيرها» الأول من نوعه على مستوى العالم، فيما قدم مكرزل عقب توقيع الاتفاق قلادة ذهبية إلى د.الحمود تقديرا لمكانتها العلمية وجهودها الكبيرة وبصماتها في خدمة الجوانب المتعددة للمسيرة التعليمية والتنموية على المستوى الخليجي والعربي.