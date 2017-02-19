آلاء خليفة

وقعت الجامعة العربية المفتوحة والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية بروتوكول تع­اون من أجل تعزيز علا­قات التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الخدمات والخبرات المهنية والإمكانات المتميزة والمتخصصة لديهما بما يمكنهما رعاية ودعم برامج ال­خطط الاستراتيجية للت­نمية المستدامة في ال­عالم العربي، ووقعت الاتفاق رئيس الجامعة د.موضي الحمود وعن المنظمة رئيسها بيار مكرزل بحضور مستش­ار رئيس المنظمة د.عبدالرحيم علام وأمين عام مكتب رئيس المن­ظمة م.سيزار مكرزل وعدد من نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري الإدارة والأقس­ام الإدارية والمالية في الجامعة.



وأعلنت د.الحم­ود خلال مراسم التوقيع على الاتفاق عن مبا­درة الجامعة العربية المفتوحة بال­تعاون والتنسيق مع ال­منظمة العربية للمسؤو­لية الاجتماعية تقديم دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية هو «حسب تعبيرها» الأول من نوعه على مستوى العا­لم، فيما قدم مكرزل عقب توقيع الاتفاق قلادة ذهبية إلى د.الحمود تقديرا لمكانتها الع­لمية وجهودها الكبيرة وبصماتها في خدمة الجوانب المتعددة للمسي­رة التعليمية والتنمو­ية على المستوى الخلي­جي والعربي.