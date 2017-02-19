صدر قرار وزاري بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية هنغاريا، ونص القرار:

مادة أولى: يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية هنغاريا الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية على ان يقتصر الالتحاق بالتخصصات الطبية على بكالوريوس الطب البشري فقط:

٭ University Of Szeged.

٭ Eotvos Lorand University.

٭ University Of Debrecen.

مادة ثانية: يجب ان يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي وان تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع.

مادة ثالثة: يجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة خامس: يسري هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2017/2018.