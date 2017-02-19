نظمت قائمة المتحدون التي تخوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة مؤتمرا أكاديميا حمل عنوان BRIGHTON وذلك أواخر شهر يناير الماضي بهدف توفير خدمات أكاديمية مهمة للطلاب والطالبات وتيسير شؤونهم الدراسية ما يساهم في تحسين وتطوير مستواهم التعليمي.

وبهذا الصدد، قال رئيس اللجنة الأكاديمية بقائمة المتحدون فالح البوص إن مؤتمر BRIGHTON يأتي بصيغة أكاديمية ونمط اجتماعي يناسب رغبات واحتياجات الطلبة، ونحن نأمل في القائمة أن نكون قد حققنا رضا الطلبة من خلال ما تم تقديمه وعرضه بالمؤتمر.

وبين البوص أن المؤتمر تم تنظيمه بمشاركة عدة شركات منها شركة Kaplan التي توفر قبول «فاونديشن» وشركة Study Group التي عرضت وشرحت الجامعات وأنظمتها بشكل مفصل، وكذلك شركة Leaders المتخصصة بتوفير السكن بكل أنواعه المتاحة، وكذلك تواجد وحضور مصحح ومدرس ومختص بريطاني لاختبار الـ EILTS، لافتا إلى أن المختص لاختبار الـ EILTS يشارك كي يقدم شرحا مفصلا ومبسطا عن الاختبار، كما أنه متاح للطلبة الحجز والتسجيل لدورات الـ EILTS.

وأكد البوص أن مؤتمر BRIGHTON هو حلقة ضمن سلسلة برامج وخدمات متنوعة ومتعددة تعمل قائمة المتحدون على إنجازها وتطبيقها على أرض الواقع للطلبة مساهمة من القائمة في مساندة الطلاب والطالبات ولتكون القائمة بالوقت نفسه على مسافة قريبة من الطلبة بشكل دائم.