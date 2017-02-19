آلاء خليفة

أعلن رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة احمد الجنفاوي عن اعتماد التشكيل الإداري لنادي ايكاروس خلال العام النقابي 2016/2017 وذلك من أجل العمل على خدمة جموعنا الطلابية في كلية الآداب والعمل على توفير جميع احتياجاتهم وتلبية مطالبهم والسعي إلى تلقي وحل مشاكلهم، وإقامة البرامج والفعاليات الهادفة، وأشار الجنفاوي إلى أنه تم اختيار محمد سعود العازمي رئيسا للنادي وعبدالعزيز فؤاد العقيل نائبا له وحمد تيسير بومرزوق أمينا للصندوق ويوسف راشد الجش أمينا للسر.

وتوجه الجنفاوي بالشكر لكل الأندية والروابط العاملة تحت مظلة الاتحاد، مطالبا جميع الأعضاء العاملين بها ببذل كل الجهود التي من شأنها تحقيق المنفعة والفائدة لجموعنا الطلابية.



علما بأن التشكيل الإداري للنادي جاء على النحو التالي:

1- محمد سعود العازمي - رئيس النادي

2- عبدالعزيز فؤاد العقيل - نائب الرئيس

3- حمد تيسير بومرزوق - أمين الصندوق

4- يوسف راشد الجش - أمين سر

5- مشعل ابراهيم العنزي - رئيس اللجنة الإعلامية

6- جابر ماطر السعيدي - رئيس المكتب التنفيذي

7- منال المطيري - نائب الرئيس لشؤون الطالبات

8- سلوى الشمري - رئيسة اللجنة الثقافية