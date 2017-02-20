أعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت عن تلقيها بعض الشكاوى من الطلبة الدارسين بالمملكة الأردنية من قلة دعم المكتب الثقافي لهم ومحاولة التضييق على ارائهم وأشارت الهيئة التنفيذية إلى انه وفي ظل اهتمام وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس بالطلبة الدراسين خارج البلاد ورعايته لهم، فإن دور المكاتب الثقافية خدمي بالدرجة الأولى لرعاية مصالح طلبتنا الدارسين في مختلف دول العالم وتذليل أي مشكلات تواجههم والدفاع عن وحقوقهم، داعية أعضاء المكتب الثقافي بالاردن إلى احتواء طلبتنا هناك ومعاملتهم كأبنائهم وإخوانهم والتواصل معهم لإزالة أي لبس أو سوء تفاهم.

وشددت الهيئة على متابعتها للموضوع بكل اهتمام والبحث عن مدى حقيقة تلك الشكاوى وصحتها، مؤكدة أنها سوف تنحاز دائما لمصلحة الجموع الطلابية في أي مكان إذا ما ثبت وجود هضم لحقوقهم ومكتسباتهم أو تقييد لمساحات الحرية الشخصية المكفولة لهم.