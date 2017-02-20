أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST» عن فوز احدى فرقها المشاركة في مسابقة«هاكاثون» السنوية الخامسة التي نظمتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر داخل الحرم الجامعي بالمدينة التعليمية في الدوحة.

وتعد مسابقة تطبيقات كارنيجي «CarnegieApps Hackathon» التي نظمها نادي كارنيجي للتطبيقات في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، مسابقة برمجة تقام سنويا، حيث تشارك كل جامعة بفريق طلابي في منافسة على مدار 24 ساعة الهدف منها تصميم تطبيقات على الهواتف المحمولة أو شبكة الإنترنت أو تصميم ألعاب.

والجديد هذا العام هو المشاركة الواسعة من طلبة الجامعات من المراحل الدراسية الأولى بكل التخصصات، حيث بلغ عدد المشاركين 55 طالبا من 4 بلدان موزعين على 15 فريقا، وتنافسوا في 5 فئات هي: أفضل تكنولوجيا إنسانية، وأفضل تطبيق، وأفضل فريق مبتدئ، وأفضل تصميم، وأفضل تحدي تقني.

وقال رئيس قسم علوم الكمبيوتر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، د.طاهر علي: إن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كانت الجامعة الكويتية الوحيدة المشاركة في هذه المسابقة التي أتاحت أمام طلابنا فرصة هامة لإبراز مهاراتهم المكتسبة عمليا، ومشاركة الأفكار مع الجامعات الأخرى، مضيفا ان طلابنا بذلوا جهدا استثنائيا كفريق، واكتسبوا تجربة العمل تحت الضغط لمدة 36 ساعة متواصلة من الجد والمثابرة.

وذكر أن فكرة التطبيق التي صممها الفريق الثاني التابع للجامعة قد لاقت تقدير لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ذلك كله فقد استفاد الطلبة من شبكة العمل بين الطلبة والمعلمين، التي ستثبت أنها ذات قيمة عالية في مستقبلهم المهني.

وتكون الفريق الفائز بجائزة أفضل تصميم من أسامة الجسار، وأحمد الفليج، وعبد الله المنيعي، وحمد حسن (كلية الهندسة بجامعة الكويت)، ود.طاهر علي (مشرفا)، في حين ضم الفريق الثاني المشارك كلا من زياد علي، وسعود الرومي، وعلي الموسوي، وعبد الله المنيس من قسم إدارة نظم المعلومات، ود.طاهر علي (مشرفا).