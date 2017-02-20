المطوع: المهرجان فرصة لعرض تضحيات الكويتيين ودعوة للتمسك بالوحدة الوطنية

آلاء خليفة

نظم نادي العلاقات الدولية (IRS) في الجامعة الأميركية بالكويت مهرجان «قرية التحرير» السنوي والذي انطلق صباح امس ويستمر على مدار 3 ايام ويتضمن العديد من الفعاليات التي تقام للمرة الاولى تحت رعاية كل من شركة VIVA للاتصالات وIbrahim & Rakan Trading co وSjohn projects.

وقالت رئيسة نادي العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية دانة البدر انه وعلى مدار الايام الثلاثة للمهرجان يعيش الزوار أحداث الاحتلال العراقي الغاشم للكويت وايضا فترة التحرير من خلال مشاهد محاكاة للواقع بمؤثرات صوتية ومرئية وندوات ومعارض وانشطة تمتد على مدار اليوم.واوضحت البدر في تصريحات لـ «الأنباء» ان الممر الرئيسي للجامعة تزين خلال ايام المهرجان بخط زمني يسرد العلاقات الرئيسية في تاريخ الكويت منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الفينيات القرن الحالي، وان اليوم الاول تضمن تمثيلا حيا للحظات الاحتلال المؤلمة حيث يعود بالزوار الى أحداث 2 أغسطس 1990 عندما استيقظت الكويت على ذلك الكابوس وذلك من خلال عروض ومشاهد باستخدام المؤثرات المرئية والضوئية، كما تم عقد ندوة من خلال برنامج السكايب قدمها محمد الفجي تحدث من خلاله عن أحداث الاحتلال العراقي وصولا الى تحرير الكويت.

وتابعت: اما اليوم الثاني الذي سيكون اليوم الاثنين فيأخذ الزوار الى الايام التي تلت الاحتلال وأحداث المظاهرات السلمية التي قام بها الكويتيون في اميركا ولندن تحت شعار «Free Kuwait»، وحملة تحرير الكويت، اما اليوم الثالث والاخير من المهرجان والذي سيكون غدا الثلاثاء فسيتضمن عرضا لانهاء الأحداث المؤلمة حيث يعيش الزوار لحظات النصر متمثلة في مشاهد تحرير الكويت واحياء الاحتفالات في جميع انحاء الحرم الجامعي.

من ناحيته، أوضح منسق نادي العلاقات الدولية فهد المطوع في تصريح لـ «الأنباء» ان فترة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت من اكثر الفترات العصيبة في تاريخ البلاد عندما قام الجار بمحاربة الجار في ليلة وضحاها ولكن الشعب الكويتي الباسل قدم اروع صور التضحية والفداء للوطن الغالي، مؤكدا ان هناك الكثير من أبناء الكويت ضحوا بالغالي والنفيس من اجل عودة الارض والوطن.

وافاد المطوع بأن مهرجان قرية التحرير الذي يقيمه نادي العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية احياء لذكرى الاحتلال العراقي وايضا مرحلة تحرير الكويت وعودة الشرعية يعد دعوة للتمسك بالوحدة الوطنية.