حصلت كلية بوكسهل الكويت للبنات على تجديد الاعتماد المؤسسي لمدة ثلاث سنوات.

وقال رئيس مجلس أمناء الكلية من مجلس الجامعات الخاصة إن الحصول على الاعتماد المؤسسي بعدما أنهت الكلية كل متطلبات الحصول على الاعتماد هو بمنزلة إشادة رسمية لنهج العمل المؤسسي الذي تأخذ به الكلية منذ تأسيسها، كما أنه إنجاز جديد يضيف إلى رصيد مصداقية الكلية وسمعتها العلمية المرموقة التي بنتها طوال العشر السنوات الماضية، مؤكدا ان التحدي يكمن في الحفاظ على هذا المستوى والبناء عليه، لأن تطوير العمل والارتقاء بمستوى الجودة هو الهدف الأساسي الذي يترتب عليه الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية.

واعتبر رئيس كلية بوكسهل د.علي عريفة أن هذا الإنجاز يؤكد ان الكلية تتطور بشكل مستمر وفق المعايير الدولية لمؤسسات التعليم العالي، موضحا انه ثمرة للعمل الجماعي الجاد والمثابرة المخلصة من جميع منتسبي الكلية لتطوير الأداء الإداري والأكاديمي والارتقاء بمناهج ومخرجات التعليم العالي.

يذكر ان كلية بوكسهل الكويت هي حاصلة أيضا على اعتماد دولي من أستراليا من هيئة ASQA الأسترالية كونها فرعا من جامعة بوكسهل ـ أستراليا، وتقوم جامعة بوكسهل الأم في أستراليا بإجراء تدقيق سنوي وهو جزء من آليات الحفاظ على مقاييس جودة التعليم في أستراليا ومستوى البرامج الاكاديمية.