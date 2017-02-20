عبدالعزيز الفضلي

في إطار إجراءاته الخاصة بملف الإحالة إلى التقاعد لمن أمضى 34 عاما في الخدمة، حدد القطاع المالي بوزارة التربية مبلغا وقدره 78 مليون دينار لتغطية مستحقات المحالين للتقاعد سواء من الكويتيين او الوافدين الذين يتم إنهاء خدماتهم إضافة إلى الكويتيين الذين يشملهم قانون المعاقين، وهو الموظف الذي يعول معاقا ويحق له التقاعد.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الوكيل المالي بالوزارة يوسف النجار أبلغ وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بضرورة توفير هذا المبلغ لتنفيذ قرارات الإحالة، مشيرة إلى ان الفارس أبدى تجاوبا كبيرا بهذا الشأن، ووعد بإنهاء الأمر مع وزارة المالية، مؤكدا ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولا يوجد ما يدعو للقلق بخصوص مستحقات الذين تتم إحالتهم للتقاعد.

وذكرت المصادر أنه من المتوقع إبلاغ المشمولين بقرار الإحالة خلال شهر ابريل المقبل على ان يتم تنفيذ القرار في شهر يوليو، أي بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.