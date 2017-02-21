باهي أبوالعلا

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد أن الوزارة حريصة على بث الروح الوطنية في نفوس الابناء وتكريس مشاعر الود والألفة والتعاون تحت راية الكويت بعيدا عن الفرقة، لافتا الى الحرص على تعزيز تلك الروح لمواجهة الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا.

وأضاف مقصيد خلال الاحتفال الذي أقامه المركز الاقليمي للطفولة والأمومة في ذكرى عيدي الاستقلال والتحرير بعنوان «عزيزة يا كويت» للعام الثاني أمس، ان الوزارة ممثلة بقطاع التنمية التربوية والأنشطة حريصة على الاعداد والتنظيم لعدد من الفعاليات والأنشطة والتي انطلقت في احتفالية رفع العلم تزامنا مع رفعه في قصر بيان، لافتا الى ان هناك العديد من الاحتفالات الوطنية سواء على مستوى المناطق التعليمية أو المدارس لتعريف الابناء بتاريخهم العريق وتنمية الولاء وحب الوطن في نفوسهم والالتفاف حول القيادة السياسية.

وشدد على ان الوزارة لم تتوان في مساعدة المركز بأي شكل من أشكال الدعم، حيث اصبح في طور التطور ويبرز ذلك كل عام وخاصة في العديد من المجالات سواء الاكاديمية والتعليمية والثقافية والاجتماعية خاصة بعد تزايد عدد المشاركين فيه من أهل الاختصاص والمتطوعين.

من جانبها، قالت مديرة المركز الإقليمي للطفولة والأمومة د.سعاد السويدان انه منذ الاستقلال والكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان لتحقيق الرفاهية والعيش الكريم تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقالت السويدان: إننا نحتفل ببهجة الحرية ليتجدد حبنا للوطن، مشيرة إلى أن تلك الاحتفالات تذكرنا بالتفاف أهل الكويت حول القيادة وتجسيد الروح الوطنية والولاء والانتماء للكويت، حيث إنها ارض تجمع لا تفرق ووطن ينتمي اليه الجميع.