عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد أن حب الكويت ليس كلمة تقال أو أغنية تردد ولكن هو فطرة أودعها الله في قلوبنا، مشيرا الى ضرورة العمل بجد وإخلاص كل حسب موقعه ومسؤولياته لبناء هذا الوطن الذي يتسع للجميع.

جاء ذلك في تصريح ادلى به بوحمد خلال حضوره الاحتفال الذي اقامته منطقة الفروانية التعليمية صباح امس بمناسبة الاعياد الوطنية. وقال بوحمد: نحتفل في مثل هذه الأيام من كل عام بذكرى عزيزة على قلوبنا وهي حلول الاعياد الوطنية: عيد الاستقلال 56 وعيد التحرير 26 وذكرى مرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، مستذكرين أيضا ما قدمه شهداؤنا الأبرار من تحرير لأرض الكويت الطاهرة ابان الاحتلال العراقي في حقبة التسعينيات، مشددا على ان الشعب الكويتي ضرب اروع الامثلة للعالم بتلاحمه وتمسكه بالشرعية الكويتية.

وأعرب بوحمد عن بالغ شكره وتقديره لجميع العاملين في إدارات الانشطة التربوية والشؤون التعليمية والادارية والهندسية في منطقة الفروانية التعليمية على تضافر كل الجهود لإنجاح هذه الاحتفالية الوطنية، مشيدا في الوقت ذاته بالادارات المدرسية على تعاونها مع المنطقة للارتقاء بالمنظومة التربوية.

من جانبه، قال مدير الانشطة التربوية د.مبارك العتيبي إن الاحتفالية تضمنت مجموعة من البرامج والفقرات الوطنية إضافة الى معرض شارك فيه طلبة مدارس المرحلة الابتدائية والكشافة والمرشدات، مشيرا الى ان الاحتفال كان عبارة عن شراكة مجتمعية مع العديد من الجهات الحكومية كوزارتي الاعلام والصحة و«الإطفاء» والخطوط الجوية الكويتية، مثمنا جهود جميع الجهات المشاركة وما قدمته من عرض لأعمالها في الجانب التوعوي الهادف الذي ينعكس ايجابيا على أبنائنا الطلبة.