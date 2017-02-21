منصات تفاعلية تمثل ثقافات وحضارات من مختلف الدول حول العالم

من آسيا، إلى أوروبا وأفريقيا، وصولا إلى أميركا الشمالية، أميركا الجنوبية وأستراليا، 29 دولة من حول العالم التقت في يوم المعارض العالمي «International Expo Day 2017» الذي نظمه طلاب جامعة الشرق الأوسط الأميركية «AUM».

منصات عدة تمثل ثقافات وحضارات مختلفة، توزعت في حرم الجامعة لتكون ثمرة أسابيع من البحث والتحضير، ولتعكس أبهى صورة للدولة التي اختارت كل مجموعة طلابية تمثيلها، وقد تفاعل الزوار، أهالي الطلبة والمشاركون متنقلين بين المنصات التي تضمنت مكونات ثقافية للبلدان كالمأكولات، الأشغال اليدوية، الرسوم والملابس التقليدية.

وقد أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا النشاط، الذي ساعد في تكوين صورة أعمق عن ثقافات وحضارات بلدان مختلفة من حول العالم، كما سلط الضوء على بعض التشابه بين الكثير من تقاليد وعادات الشعوب، وقد أبدى الطلاب حماسة شديدة في التنظيم والتحضير له، وفي تفاعل زملائهم الإيجابي مع ما قدموه.

وتخلل النشاط مسابقات، عروض فنية تراثية، ورقصات فلكلورية شكلت محطات بارزة من رحلة حضارية عالمية جال فيها المشاركون، يهدف هذا النشاط، بالإضافة إلى طابعه الترفيهي، إلى حث طلبة «AUM» على توسيع نطاق معرفتهم بالحضارات والثقافات المختلفة من حول العالم، وتنمية رؤية أعمق تتخطى الحواجز المعنوية والجغرافية المرسومة بين الدول والقارات، كما يصب في عمق رسالة الجامعة التي تركز بشكل أساسي على تطوير مهارات طلابها العلمية والمعرفية، وتنمية الجانب الثقافي، الإبداعي والقيادي فيهم.