ثمنت النائبة السابقة والأستاذ المشارك في كلية التربية جامعة الكويت د.سلوى الجسار، أهمية قرار عميد كلية التربية د.بدر العمر وقف القبول في بعض التخصصات مثل الاجتماعيات ورياض الأطفال والذي جاء لأسباب تتعلق بوضع ضوابط لتنظيم سياسة القبول في الكلية لهذه التخصصات، لافتة الى انه جاء متأخرا ولكن مستحقا، علما انه توجد مخاطبات سابقة بين الوزارة والجامعة لوقف قبول الطلبة في هذه التخصصات، حيث ان هذا القرار جاء بسبب قرار وزارة التربية وقف تعيين خريجي الاجتماعيات لعدم حاجة وزارة التربية لعشر سنوات قادمة.

وأوضحت الجسار أن هناك أكثر من ٢٠٠٠ طلب تعيين لمهنة التدريس في تخصص الاجتماعيات ورياض الاطفال تنتظر دورها في التعين ولعدم الحاجة لها.

وتابعت: نؤكد ان صدور هذا القرار الذي جاء متأخرا بسبب تخبط قرارات العمادة السابقة للكلية والتي للأسف تواطأت مع اعضاء الجمعية التربوية السابقة لأغراض انتخابية حتى لا تفقد مقاعدها من الجموع الطلابية ضاربة بالمصلحة العامة لمخرجات كلية التربية عرض الحائط، وللأسف ما تعاني منه حاليا كلية التربية من الكثافة في الشعب الدراسية جاء لهذه الأسباب، كما الزمت الجمعية السابقة في ٢٠١٠ و٢٠١١ الكلية للدفعات السابقة في إلغاء شروط التحويل بين الكليات، الأمر الذي جعل كلية التربية تقبل اكثر من ٤٥٠ طالبا بالتحويل من كلية العلوم الى التربية في تخصص اجتماعيات ورياض أطفال، وللأسف أضاع فرص الدخول الى تخصص الاجتماعيات من خريجي الأدبي من الثانوية العامة والذين يرغبون في هذا التخصص.

وأكدت الجسار ان سياسية القبول في كلية التربية والبرامج والتخصصات الدراسية تحتاج الي اعادة نظر بشكل كامل خاصة أمام ضعف المخرجات العامة للكلية وعدم حاجة وزارة التربية للعديد من التخصصات والتغيير في السياسات العامة في النظام التعليمي في الكويت في التحول من الاعداد الكمي الي الاعداد النوعي، كما نطالب الادارة الجامعية بان تقدم كل الدعم لكلية التربية في المساهمة في قيادة برامج الاصلاح التعليمي للدولة بتبني مشاريع مهمة مثل رخصة المعلم ومدير المدرسة والتوسع في برامج الماجستير في بعض التخصصات مثل رياض الاطفال والتدريس وتعليم ذوي الفئات الخاصة وغيرها وقيادة جميع برامج التنمية المهنية للعاملين في مجال التربية والتعليم والانتهاء من الاعتماد الأكاديمي لبرامج الكلية.