داو: أكثر من 15 ألف طالب كويتي يدرسون بأميركا

أسامة دياب

أكد نائب القنصل في السفارة الأميركية لدى البلاد جون داو أن السفارة لا تألو جهدا في تقديم العون للطلاب الذين لديهم نية الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى ضرورة أن يتقدم الطلاب للحصول على التأشيرة مبكرا وأن يقوموا بتجهيز كل الأوراق المطلوبة قبل المقابلة الشخصية وتجهيز نسخة مطبوعة من طلب التأشيرة (ds160) وجواز سفر ساري المفعول وصورة شخصية واستمارة القبول بالجامعة (-20 i) ووصل دفع التأشيرات الدراسية (sevis) والمستندات التي تثبت القدرة المالية لتغطية تكاليف الدراسة، أما إذا كان المتقدم سبق له الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية فمن المفيد إحضار رسالة تقييم أداء أو شهادة بالدرجات الدراسية.

ولفت داو، في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح معرض المجموعة التعليمية الأميركية، إلى أن عدد الطلاب الكويتيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية فاق الـ 15 ألف طالب وطالبة، معربا عن أمله في أن تزداد هذه الأعداد في المستقبل للاستفادة من النظام التعليمي الأميركي والفرص المميزة التي يقدمها.

بدوره، أكد نائب رئيس المجموعة التعليمية الأميركية مايكل وايجل أهمية المعارض التعليمية لتعريف الطلاب الكويتيين والمقيمين بالفرص التعليمية المميزة في الولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن المعرض يمثل فرصة تجمع الطلاب مع ممثلي الجامعات الأميركية ومسؤولي القسم القنصلي بالسفارة تحت سقف واحد، ليجيبوا عن أسئلتهم واستفساراتهم سواء عن نظام الدراسة أو الإرشادات اللازمة للحصول على التأشيرة.

ولفت وايجل إلى أن الولايات المتحدة معروفة بجودة نظامها التعليمي والجامعات الأميركية مشهود بكفاءتها عالميا، موضحا أن إقبال الطلاب الكويتيين يتزايد سنويا على الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تجاوز عدد الطلاب الكويتيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة الـ 15 ألف طالب وطالبة، كاشفا عن أن حوالي 10% من خريجي الثانوية بالكويت يتجهون للدراسة في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن المجموعة التعليمية الأميركية تقيم في الكويت معرضان سنويا، والمعرض الحالي يقام بمشاركة 20 جامعة أميركية ما يضمن التنوع الذي يطمح إليه الطالب الكويتي الراغب في الدراسة بالولايات المتحدة الأميركية، مشيدا بقدرة الطلاب الكويتيين على التكيف والاندماج في المجتمع الأميركي، داعيا الطلاب الكويتيين والمقيمين إلى ضرورة الاستفادة من مثل هذه المعارض التي ستسهم في تحديد ملامح مستقبلهم المهني من خلال مجموعة منتقاة من أفضل الجامعات الأميركية.

الجامعات المشاركة في المعرض

شارك عدد من الجامعات الأميركية في المعرض ومنها جامعة دي بول، جامعة فير لاي ديكنسون، جامعة هوفسترا، جامعة كينت الحكومية، جامعة ماركيت، جامعة مكينسي الحكومية، جامعة ميدل تينسي الحكومية، جامعة نورث كارولاينا، كلية شورلاين، جامعة سليبري روك في بن سيلفانيا، جامعة نيويورك في بافالو، جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، جامعة ايفانسفيل، جامعة ميسوري، جامعة بورتلاند، معهد البوليتكنيك في فيرجينيا وجامعة ويست فيرجينيا.