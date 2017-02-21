قال مسؤولون كويتيون ان الاحتفال بذكرى الاعياد الوطنية للدولة التي تصادف فبراير من كل عام يعكس روح الولاء والانتماء الوطني التي يتحلى بها اهل الكويت الاوفياء لوطنهم.

وأضاف المسؤولون في كلمات متفرقة خلال احتفال العديد من المؤسسات الحكومية بالاعياد الوطنية ان مثل هذه الفعاليات تسهم في تكريس مفاهيم المحبة والاخاء وزيادة اواصر التلاحم بين افراد الشعب.

وأوضحوا ان هذه الذكرى ستظل عزيزة على قلب كل كويتي كونها تعكس تاريخ الكويت واصالة شعبها وتكاتفه في كل المحن والازمات التي شهدتها الدولة.

من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي في تصريح صحافي أمس الاثنين ان احتفال المؤسسة بذكرى الاعياد الوطنية يأتي حرصا منها على المشاركة وبصفة دورية في هذه الفعاليات التي تعكس حب الكويت.

وأوضح الحميضي ان المؤسسة حريصة على اشراك المتقاعدين والمراجعين وموظفيها في هذه الفعاليات العزيزة على كل قلوب الكويتيين.

بدوره، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. حمود القشعان في تصريح مماثل ان الاحتفال بذكرى الاعياد الوطنية يعكس روح الولاء والانتماء الوطني لهذا البلد المعطاء الذي يستحق ان نبذل من اجله الغالي والنفيس.

وأضاف القشعان خلال احتفالية «العلوم الاجتماعية» بهذه المناسبة ان الكلية عنونت احتفالية هذا العام بأربعة شعارات هي (لا للطائفية- لا للقبلية- لا للفئوية -لا للكراهية) لاسيما ان الكويت لا تقتصر على فئة او طائفة بعينها.

وأوضح ان مثل هذه الاحتفالية تسهم في تكريس مفاهيم المحبة والاخاء والتلاحم الوطني، مبينا انه «اذا ذكر اسم الكويت تتساقط كل الشعارات وتذوب كل الخلافات».

وأشار الى ان الكويت بفضل توجيهات قادتها وجهود ابنائها المخلصين ستواصل تحقيق الانجازات التي بدأها الاجداد والاباء وحصدناها ونحمل امانتها للاجيال المقبلة.

وأشاد القشعان بجهود الجهات المشاركة في تنظيم المعرض المصاحب لهذا الحفل لاسيما مجلس الامة ووزارة الدولة لشؤون الشباب وجمعية الهلال الاحمر الكويتية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والوحدة الاستشارية لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بجامعة الكويت ومختبر الانثروبولوجيا ومتحف السيارات التاريخية.

بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د. علي النامي حرص العمادة على تعزيز روح المواطنة لدى موظفي الجامعة وطلبتها في مختلف المناسبات لاسيما الاحتفال بالاعياد الوطنية.

وأضاف النامي خلال احتفالية رفع العلم بمقر العمادة ان مثل هذه المناسبات تسهم في غرس قيم المواطنة في وجدان الطلبة والموظفين كما انها تعكس حجم المشاعر الوطنية التي يتحلى بها اهل الكويت الاوفياء تجاه وطنهم.

وأوضح ان حجم التفاعل الذي حظيت به الفعالية عكس مدى وعي الطلبة والموظفين بأهمية هذه المناسبة الوطنية واهمية الاحتفال بها بالشكل اللائق كما ترجم حرص العمادة على استثمار مثل تلك المناسبات المهمة لتفعيل اواصر الألفة والتآخي.

من جهته، قال العميد المساعد للانشطة الطلابية بجامعة الكويت د. فواز العنزي ان الشعب الكويتي يعيش هذه الايام فرحة الاعياد الوطنية التي نستعيد من خلالها تاريخ الكويت واصالة وتلاحم شعبها وتكاتفه.

وأضاف العنزي ان تلك الذكرى ستبقى في وجدان كل كويتي على مر التاريخ لانها تمثل جانبا مهما في ذاكرة التاريخ ووجدان الكويتيين ومشاعرهم، موضحا ان تنظيم هذه الفعالية جاء ايمانا من العمادة بأهمية ذكرى الاعياد الوطنية في تعزيز روح الولاء الانتماء الوطني لدى الطلبة والموظفين.