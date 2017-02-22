احتفلت الكلية الأسترالية في الكويت بالأعياد الوطنية، بحضور عدد كبير من الطلاب وموظفين الكلية الأسترالية في الكويت، تعبيرا عن حبهم للوطن ودعوة للجميع للاتحاد تحت ألوان علم الكويت الحبيبة.

نظم الحفل قسم شؤون الطلاب بالتعاون مع الأندية الطلابية لدى الكلية، وقد بدأ الحفل برقصة تقليدية من أداء فرقة «الكويت» وتابع بالعديد من النشاطات والفعاليات، ومعظمها ذو طابع تقليدي حرصا من الكلية الأسترالية الحفاظ على التقاليد والتراث الكويتي.

وفي ختام الحفل، تم سحب الجوائز وتوزيع الهدايا على الرابحين من عدة مسابقات نظمت احتفالا بهذه المناسبة السعيدة.

إن إدارة شؤون الطلاب لدى الكلية الأسترالية في الكويت حريصون على خلق بيئة جامعية تساهم في دعم الطلاب من نواح مختلفة للدفع بهم نحو المزيد من التفوق والنجاح.