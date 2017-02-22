عبدالله الراكان

نظمت كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مساء الاول من أمس احتفالا بعنوان «رايات الوطن» تزامنا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية في مبنى الكلية بالعارضية، وذلك بحضور نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالإنابة في الهيئة د.فاطمة الكندري ونائب المدير العام لقطاع التعليم والبحوث د.عيسى المشيعي وعميد الكلية د.فهد الرويشد، وحضور العديد من الاساتذة والطلبة وممثلا عن محافظي الفروانية والجهراء.

وتقدمت د. فاطمة الكندري بخالص التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي الكريم بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية وذكرى تولي صاحب السمو مقاليد الحكم.

وقالت الكندري ان الاحتفالية تم الإعداد لها خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدة دعم «التطبيقي» الدائم للاحتفالات الوطنية وغرس روح الانتماء الوطني والوحدة الوطنية لدى جميع ابناء وبناتنا الطلبة، متقدمة بالشكر إلى كلية التربية الأساسية وقسم العلاقات العامة بها والمشاركين على هذا المجهود الرائع.

من جانبه، أعرب د.عيسى المشيعي عن بالغ سروره واعتزازه بالاحتفالات الوطنية العزيزة على قلوب جميع الكويتيين والمقيمين، مشيرا إلى ان هذه الاحتفالية تهدف إلى غرس حب الوطن والولاء في نفوس الجميع، مثنيا على الاحتفالية والقائمين عليها التي تمت بسواعد أبناء الهيئة من أعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية والهيئة الإدارية بالكلية والمشاركين فيها، متقدما بالشكر للراعي بيت التمويل الكويتي على دعمه ورعايته للاحتفاليه، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وبدوره، تقدم عميد كلية التربية الأساسية د.فهد الرويشد بأسمى ايات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو وسمو ولي العهد ومدير عام الهيئة وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب وجميع العاملين بها والى الشعب الكويتي بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية وذكرى مرور 11عاما على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم.

وقال الرويشد ان احتفالات كلية التربية الأساسية تختلف هذه السنة عن السنوات الماضية فتزامنا مع احتفالاتنا بالأعياد الوطنية نحتفل أيضا بافتتاح مبنى فرع الكلية الجديد في منطقة الجهراء، الذي حرصنا على تشغيله مع بداية الفصل الدراسي الثاني في شهر فبراير لتعم الفرحة في نفوس طالباتنا وأولياء أمورهم، موضحا ان الاحتفالية ما كانت لتتم لولا توفيق الله ثم دعم المدير العام وادارة الهيئة وتكاتف جهود القائمين عليها وعلى رأسهم مكتب العلاقات العامة برئاسة وصال الزامل لإنجاح هذا الحفل المميز.

من جهتها، أعربت المستشار الإعلامي لمدير عام الهيئة ورئيس مكتب العلاقات العامة والاعلام في كلية التربية الأساسية وصال الزامل عن سعادتها البالغة لتنظيم احتفالية «رايات الوطن» للسنة الثالثة على التوالي بمناسبة الأعياد الوطنية، مؤكدة انها ابهرت جميع الحاضرين وأشاد بها جميع المسؤولين.

وأضافت الزامل ان فكرة الاحتفالية جاءت مختلفة عن الاعوام السابقة حيث تمت اقامتها في ساحة الكلية بمشاركة جميع الأقسام العلمية والمكاتب النوعية والإدارات الإدارية، مشيرة إلى ان الحفل أقيم على فترتين صباحية ومسائية، واقتصر الحفل في الفترة الصباحية على طالبات الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والادارية وتخلله عرض لأنشطة الأقسام العلمية في المعرض الذي أقيم بعمل «بوث» لكل قسم علمي لعرض ابتكاراتهم وابداعاتهم في حب الوطن.

وذكرت انها اشتملت على العديد من الفقرات بعرض فيلم وثائقي عن الكلية وفرعها الجديد في منطقة الجهراء، واحتفالات الكلية السابقة بالأعياد الوطنية، بالإضافة إلى إلقاء قصائد الشعر في حب الوطن باللغة العربية، ومشاركة قسم التربية الموسيقية وطلبته بعرض للفنون الشعبية والتراث الشعبي الكويتي في لوحات فنية مختلفة عبرت عن حب الكويت والتي نالت استحسان جميع الحضور من منتسبي الكلية وعدد من الطلبة وعائلاتهم.

وفي الختام، تم تكريم عدد من الاساتذة والاداريين والطلبة المشاركين في الحفل والاقسام الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى عن أفضل صاحب «بوث» مشارك في المعرض، والذي فاز فيه قسما الرياضيات والدراسات الاجتماعية ومكتب التربية العملية.

وقامت د. فاطمة الكندري يرافقها د.عيسى المشيعي ود.فهد الرويشد ووصال الزامل بافتتاح المعرض المقام على هامش الاحتفالية بمشاركة جميع الأقسام العلمية والمكاتب النوعية بالكلية منها قسم العلاقات العامة، المكتب الفني، مكتب التربية العملية قسم علوم المكتبات، قسم المناهج وطرق التدريس، قسم تكنولوجيا التعليم، قسم التربية الفنية، قسم اللغة الإنجليزية وقسم الاقتصاد المنزلي.

وشهدت الاحتفالية حضور حشد غفير من اعضاء هيئتي التدريس والتدريب والإداريين بالهيئة والكلية وعدد من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور.