الحويلة: لابد أن نواكب العالم المتطور ونسلح أبناءنا بالعلم من خلال تفاعل الطالب

لميس بلال

قال وكيل مساعد وزارة التربية للتعليم النوعي والخاص د.عبدالمحسن الحويلة «إن مدرسة الرسالة متميزة بمعلميها ومنهجها ومبناها وتبحث عن كل ما هو جديد، وهذا أمر مهم لأننا اليوم في عالم متطور وكل ما هو جديد والتعليم الذكي هو الحقيقة، لذلك لابد أن نواكب العالم المتطور وأن نسلح أبناءنا بالعلم لاسيما من خلال تفاعل الطالب داخل أسوار المدرسة وخارجها.

جاء ذلك على هامش حفل تدشين برنامج التعليم الذكي بمدارس الرسالة الذي أقيم مساء أمس الأول في فندق ميلينيوم وبحضور مدير عام مدرسة الرسالة سمية المطوع ونائب المدير العام منيرة الغانم وأعضاء مجلس إدارة مدرسة الرسالة وأولياء أمور طلاب مدرسة الرسالة ثنائية اللغة.

كما أشاد الحويلة بإدارة المدرسة والعاملين على هذا التطبيق، مؤكدا أن شركاء الدول الحضارية هم التعليم والصحة وأن التعليم هو الأساس.

من جهتها، قالت نائب المدير العام للمدرسة منيرة الغانم: في مدرسة الرسالة نسعى دائما منذ إنشائها إلى تطوير العمل، وقد بحثنا كثيرا عن البرامج الإلكترونية المتقدمة باللغتين العربية والانجليزية، وبعد التشاور والترشيح من مديرة المرحلتين المتوسطة والثانوية سهام عايش تم اختيار برنامج (Classera) وطبقناه على المرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون التفاعل كبيرا بين أولياء الأمور والطلبة، وبعد استخدامكم للبرنامج وملاحظة ردة الفعل والنجاح سيعمم ذلك على جميع المراحل الدراسية.

من جانبه، شرح الرئيس التنفيذي لكلاسيرا في الشرق الأوسط م.محمد المدني كيفية تطور وسائل التعليم وتغيير الطريقة والوسيلة لتوصيل المعلومة، خصوصا في ظل تطور وسائل الاتصال حيث انه لابد أن يخاطب الطالب بطريقته، وقال: استطاعت كلاسيرا خلال الأعوام الأربعة الماضية ان تتعامل مع 750 مستخدما في اكثر من 20 مدينة، لافتا إلى أن ميزة كلاسيرا في الشرق الأوسط التحكم الكامل لتطوير البرنامج حسب احتياجات المنطقة، مشيدا بالتعامل مع مدارس الرسالة والإدارة الكريمة.

من جانبها، قالت مديرة التطوير بشركة كريتف للحلول المتكاملة حنان أبولوز « في هذا الحفل ندشن التعليم الذكي الذي تم تطبيقه في مدارس الرسالة، ونشكرهم على ثقتهم بنا وعلى إتاحة الفرصة لنا لتقديم النموذج الجيد إذ لمسنا رغبتهم الدائمة في التطوير»، متمنية تقديم الأفضل دائما للنهوض بالتعليم ورفع مستوى الطالب العلمي.

وتسعى مدرسة الرسالة ثنائية اللغة إلى إعداد طلاب يتحلون بالعلم والقدرة على تطوير المهارات ليتمكنوا من النجاح في عالم سريع التغير. ومن أهداف المدرسة الاستراتيجية توفير تعليم مميز للجميع، وعليه تم إطلاق خبر تبني المدرسة نظاما الكترونيا جديدا لدعم التعليم الرقمي من خلال توسعة شبكة الانترنت لديها وتطوير الموقع الإلكتروني للمدرسة وهو برنامج (Classera) الذي يساعد كلا من الطالب وولي الأمر والمدرس على التواصل من خلاله وتقديم الدعم الأكاديمي وتطبيق التعلم المدمج من خلاله.