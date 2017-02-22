قدومي: الكويت أعطتنا الكثير وتستحق التضحية في سبيلها بكل شيء

الصباح: الاحتفال عادة سنوية للجامعة لتجديد حب الوطن في نفوس الطلاب

آلاء خليفة

جريا على عادتها السنوية نظمت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) اسبوعا للاحتفال واحياء ذكرى الاعياد الوطنية وكان ابرز تلك الاحتفالات يوم امس حيث نظم مكتب حياة الطالب احتفالية رائعة نالت اعجاب جميع اساتذة وموظفي وطلبة الجامعة حيث تم تقديم عروض فنية حية قدمتها فرقة «ستايلس» من غناء المطرب الواعد عبدالسلام محمد كما تم تقديم مسابقات خلال اليوم وتوزيع الهدايا على الطلبة وكانت معظم الاسئلة تدور حول تاريخ الكويت واحداث الغزو وغيرها من الامور التي احيت تلك الذكرى في نفوس جميع الحضور.

كما تم تقديم اوبريت وطني بمشاركة طلبة الجامعة وذلك بحضور رئيس الجامعة د.دونالد بيتس ونائب مدير الجامعة للخدمات الاكاديمية د.صباح قدومي، وذلك في بهو الجامعة.

واوضح رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.دونالد بيتس ان الجامعة دأبت على تنظيم هذه الاحتفالية سنويا لاحياء ذكرى الاعياد الوطنية والتي تقام على مدار اسبوع كامل تقدم من خلالها فقرات وعروض فنية ووطنية لاساتذة الجامعة وموظفيها وطلبتها حيث يتم تنظيم هذا الاسبوع من مكتب حياة الطالب بجامعة الخليج فلهم كل الشكر والتقدير على هذه الاحتفالية المميزة.

واكد بيتس ان جزء من رسالة الجامعة يركز على ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية في نفوس الطلبة والطالبات وتخليد ذكرى الاعياد الوطنية التاريخية من اجل تهيئة جيل واع وناضج قادر على حماية مستقبل الوطن، متقدما باسم الجامعة بالتهنئة والمباركة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، متمنيا ان يديم الله على الكويت نعمة الامن والامان ويحفظها من كل مكروه.

ومن ناحيته ذكر نائب مدير جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الاكاديمية المساندة د.صباح قدومي ان جامعة الخليج دائما سباقة في المشاركة باحتفالات العيد الوطني وعيد التحرير ودائما نستبق الاحداث ونجهز لمثل هذه الاحتفالات قبلها بوقت كاف مشيدا بجهود مكتب حياة الطالب الذي نظم هذه الفعالية بالتعاون مع رابطة طلبة جامعة الخليج والاندية الطلابية.

واكد قدومي ان «الكويت تستاهل» التضحية والعطاء فقد اعطتنا الكثير والكثير، مؤكدا ان الاحتفال بالاعياد الوطنية في الجامعة هي عادة سنويه تحييها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تحت اشراف عمادة شؤون الطلبة برئاسة د.رغد الكاظمي بمشاركة جميع الادارات بالجامعة، واضاف: ونحن منذ اكثر من سنه نشارك بمثل هذا النشاط الذي يفرح الطالب والادارة الجامعية والاساتذة والموظفين، فهي مشاركة في فرحة واحتفالات وطنية تعبر عن حب الكويت، كما ان الجامعة تحرص على ان تكون الاحتفالات ذات طابع شعبي ووطني.

وتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، داعيا الطلبة الى ان يكونوا لبنة في بناء الكويت وهم جيل المستقبل الذي نعقد عليهم الامل في بناء هذا الوطن وامنه وأمانه.

وقالت رئيسة مكتب حياة الطالب بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا انوار الصباح ان هذه الفترة من كل عام مهمة في حياة كل مواطن ومقيم على هذه الارض الطيبة ومناسبة عزيزة على قلوب الجميع لاحياء ذكرى الاعياد الوطنية والمتمثلة بالعيد الوطني وعيد التحرير.

واكدت الصباح ان من واجب الجامعة زرع الوطنية في نفوس الطلبة وغرس مبادئ حب الوطن والوحدة الوطنية لخلق جيل واع وقادر على قيادة المستقبل بجدار، موضحة ان يتوجب علينا تجديد حب الوطن في نفوس الطلبة والطالبات وهذا واجب وطني على كل مواطن يعيش على تراب الوطن الغالي مؤكدة ضرورة ان تتزين كافة المؤسسات والوزارات والجامعات في الكويت احتفالا بهذه المناسبة العزيزة.

واوضحت ان الجامعة تحتفل بالاعياد الوطنية ليس يوم امس فقط وانما من بداية الاسبوع حيث تم تقديم فقرات عروض فنية لفرقة العارضة الشعبية كما تم تقديم الماكولات والمشروبات الكويتية الاصيلة خلال اليوم حتى لا ينسى الجيل الحالي ما تربى وعاش عليه اباؤنا واجدادنا الكرام موجهة جزيل الشكر لفريق العمل في مكتب حياة الطالب، مشيدة بتعاون رابطة طلبة جامعة الخليج وكافة الاندية الطلابية بمختلف التخصصات الذين قدموا انشطة عدة خلال اسبوع الاحتفال بالاعياد الوطنية.

من أجواء الاحتفال

تميز الاحتفال بحسن التنظيم وروعة الفقرات

قام اعضاء رابطة الجامعة بجهود حثيثة وفقرات متنوعة بمشاركة الاندية الطلابية

تزينت الجامعة من الداخل والخارج والممرات الرئيسية باضاءات مميزة تحمل الوان علم الكويت

قدم الفنان عبدالسلام محمد اوبريت وطنيا يحمل الاغنية التي تم تقديمها العام الماضي بالجامعة ولكن بتوزيع جديد

كل الشكر والتقدير لرئيسة قسم العلاقات العامة بالجامعة اسيل التركيت وموظفي القسم على الجهود المبذولة خلال الحفل