عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير ثانوية حمد الرجيب للبنين فهد المضاحكة ان تجربة تطبيق الاختبارات الالكترونية مشروع ناجح ويحافظ على سرية الاختبارات ويحد من ظاهرة الغش.

وقال المضاحكة في تصريح لـ «الأنباء» إن هذا المشروع سيوفر على الدولة اكثر من 4 ملايين دينار سنويا.

واضاف انه أعد المشروع ودرسه بشكل دقيق من جميع الجوانب قبل تطبيقه على طلبته قبل عامين، لافتا الى انه طبقه في الاختبارات القصيرة وحقق نجاحا كبيرا غير انه لم يتم تنفيذه على الاختبارات النهائية ولاسيما ان ذلك من اختصاص الوزارة.

واضاف انه أوقف العمل به لانه لم يجد أي اهتمام من قبل الوزارة، مشيرا الى انه استمر لفترة طويلة حتى أعد.

وذكر ان الاختبارات الالكترونية سيتم اعلان نتائجها بعد الانتهاء منها مباشرة ولا تحتاج الى مصححين، مبديا استعداده لتقديم المشروع للتربية بشكل مجاني ودون مقابل.