عبدالعزيز الفضلي

أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.بدر العيسى عن بالغ سعادته بمشاركة الشعب الكويتي في تهنئة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه المنصب، مشيرا إلى انه صمام الأمان للكويت وشعبها فقد أحب الكويت وأحب شعبها وبادله الشعب هذا الحب والود والتقدير.

وأضاف العيسى أن ولي العهد دائما يعمل في صمت منذ تولي سموه قيادة بعض وزارات الدولة، مشيرا إلى أن سموه ملم بكل القضايا المجتمعية وتوجيهاته كانت نبراسا للمترددين على سموه والابتسامة لا تفارقه، لافتا إلى انه يحمل على عاتقه كافة قضايا الوطن والارتقاء بالمواطن ورعايته.

وذكر ان فبراير هو شهر الأفراح على كويتنا الحبيبة وشعبها الوفي، حيث نعيش فرحة الأعياد الوطنية المجيدة، متمنيا أن تكون كل أيامنا أفراحا وأعيادا وسعادة وهذا كله تحت راية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده أدامهما الله ذخرا لنا ولكويتنا.