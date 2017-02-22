عبدالعزيز الفضلي

كشفت موجهة عامة مادة الاجتماعيات في وزارة التربية نادية العريفان عن وجود مشروع جديد يشمل جميع التواجيه الفنية في مختلف المواد العلمية يهدف إلى تطوير التنمية المهنية وعقد دورات تدريبية تشمل الموجهين ورؤساء الأقسام والمعلمين الجدد.

وقالت العريفان في تصريح صحافي إن المشروع حظي بدعم وكيلة الوزارة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري والتي حرصت على حضور أول اجتماع ودورة والتي عقدت في مركز التدريب والتطوير في الجهراء بحضور جميع تواجيه العموم.

وأضافت أن اختبارات الوظائف الإشرافية لموجه فني اجتماعيات انطلقت أمس، في 4 تخصصات شملت مادة التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة، لافتة إلى أن الوضع مستقر ومطمئن ولم تكن هناك تساؤلات أو استفسارات، ما يدل على وضوح الامتحانات.

وذكرت أن هناك عملا قائما منذ ما يقارب العامين على مواءمة الكتب الدراسية مع نظام الكفايات لاسيما أن هذا النظام يعتبر حديث الساعة في العملية التعليمية.

وأشادت العريفان بنظام الكفايات، مشيرة إلى أن تحويل الأهداف إلى كفاية يعتبر مستوى عاليا ومهنيا متميزا، لاسيما أنها تمس حياة المتعلم وهي ليست مادة علمية تحفظ من اجل تقديم الاختيار وتنسى بعد ذلك ولكنها تستمر على مدى الحياة حيث يتم تكييفها مع مهارات الحياة، مؤكدة أن المعلم المتميز سيبدع في نظام الكفايات، مشيرة إلى أن الرفض المتداول لهذا النظام أمر طبيعي فكل شيء جديد يواجه بالرفض وعدم الرضا في بداية الأمر وهذه طبيعية بشرية.

وبينت ان اهم الصعوبات التي تواجه المعلم بهذا النظام التقييم فالمشكلة ليست في الكفايات بل في التقييم فالبعض لا يستطيع أن يوازن عملية التقييم والتي هي بحاجة لمعلم متمرس ومتميز وأنا أرى انه نظام جيد ويخدم العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن هناك تطويرا للتواجيه على مستوى التوجيه، موضحة أن توجيه الاجتماعيات يقوم بشكل شهري على عقد دورات للموجهين الجدد ومتابعتهم مهنيا وعمليا.