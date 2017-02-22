عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري عن فتح باب التعاقدات الخارجية وحاجة الوزارة إلى معلمين ومعلمات من الجنسية المصرية للعام الدراسي 2017/ 2018 للعمل بالهيئة التعليمية من حملة المؤهلات الجامعية، في تخصصات الرياضيات (ذكور وإناث) والتربية البدنية (إناث فقط) إضافة إلى التربية الموسيقية (ذكور فقط).

وحدد الأثري في نشرة اصدرها شروط التقدم بطلبات لشغل وظائف الهيئة التعليمية في التعليم العام على ألا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد، وتوافر خبرة في مجال التعليم لا تقل عن 3 سنوات للمؤهلات التربوية و5 سنوات لغير المؤهلات التربوية، ويستثنى تخصصا البدنية والموسيقية من الشروط مشددا، على الا يزيد عمر المتقدم على 45 عاما باستثناء التربية البدنية لن يتم قبول طلبات المتقدمات للعمل فيها لمن يزيد عمرها على 32 عاما ويفضل من لديها خبرة في التدريب أو التحكيم أو التخصص في احد مجالات التربية البدنية، وأن يكون مقدم الطلب مزاولا لمهنة التعليم لنفس التخصص المتقدم له حتى تاريخ ملء الطلب.

وأكد انه سيتم تحديد الراتب حسب المؤهل العلمي وسنوات الخبرة، وعند استقبال الطلبات يجب ان يكون المؤهل العلمي وكشف الدرجات مصدقان من الجهات الرسمية بصحة البيانات من المكاتب الثقافية للكويت ببلد التخرج وترفق صورة عنها.

ولفت إلى انه سيتم استقبال شهادة الخبرة الحكومية والخاصة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية بصحة البيانات من المكاتب الثقافية للكويت ببلد التخرج وترفق صورة عنها، إضافة إلى معادلة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة للشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة في جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى ضرورة إرفاق صورة عن شهادة الثانوية العامة، وتقديم ما يثبت عدم الارتباط بوزارة التربية والتعليم بمصر أو أن يرفق صورة موافقة جهة عمله على العمل لدى وزارة التربية بالكويت، على أن ترفق مع الطلب صورة عن جواز السفر ويكون صالحا لمدة لا تقل عن سنتين، ومن سبق له العمل في الكويت عليه تدوين ذلك في الطلب مع ذكر سنوات الخبرة والمرحلة التعليمية وأسباب ترك الخدمة أو إرفاق صورة من شهادة الخبرة في الكويت.

كما أكد الأثري في النشرة عدم إتمام التعاقد مع المفصول من الخدمة او من يدلي ببيانات غير صحيحة، لافتا الى انه يجوز للمعلمين إحضار زوجاتهم وأبنائهم بعد مباشرتهم العمل وعلى حسابهم الخاص، مشيرا الى ان جميع الطلبات ترسل بريديا أو تسلم باليد من تاريخ نشر الإعلان على سفارة الكويت في القاهرة الكائنة بمنطقة الدقي.