تحت رعاية وحضور عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.علي النامي، احتفلت عمادة شؤون الطلبة بمراسم رفع علم الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية خلال شهر فبراير، بحضور العميد المساعد للأنشطة الطلابية د.فواز العنزي، وذلك صباح الأحد الماضي.

وبهذه المناسبة، قام عميد شؤون الطلبة د.علي النامي برفع علم الدولة أمام مبنى العمادة إعلانا منه ببدء مراسم الاحتفالات الوطنية للعمادة خلال شهر فبراير الجاري تزامنا مع الاحتفالات الوطنية التي تشهدها البلاد بحضور وبمشاركة مديري إداراتها، ومراقبيها، ورؤساء أقسامها، وموظفيها، وعدد من الطلبة، وتخلل الاحتفال العديد من الفعاليات والمسابقات الوطنية والأنشطة الترفيهية في أجواء مرحة ومسلية، وارتسمت في هذه الاحتفالية روح حب دولتنا الكويت الغالية.

وفي هذا الصدد، أكد النامي على أن العمادة ترمي إلى تعزيز روح المواطنة لدى موظفيها وطلبتها في مختلف المناسبات ومنها الاحتفالات بالعيد الوطني المجيد، لافتا إلى أن التفاعل الذي تحظى به هذه الفعاليات دليل على وعي الطلبة والموظفين بأهمية هذه المناسبة الوطنية وأهمية إحيائها بالشكل اللائق والمعبر عن التفاعل معها.

وقال النامي «ان الاحتفال باليوم الوطني جزء من غرس قيم المواطنة في وجدان الطلبة والموظفين، وان هذه الأفراح التي تقام بهذه المناسبة ليست سوى تعبير صادق عن الإحساس الوطني الصادق»، مؤكدا أن الرسالة التعليمية هي جزء من رسالة وطنية أشمل، تدعو إلى الجد والتفوق في سبيل التمكين من خدمة الكويت بالصورة التي تليق بها.

وأشار إلى أن العمادة تحرص على استثمار تلك المناسبات السعيدة لتفعيل أواصر الألفة والتآخي، معربا عن أطيب أمنياته بالخير والاستقرار لأبنائه وبناته الطلبة ولكل الموظفين، وأن يديم الله تعالى الأفراح والأعياد على الكويت.

بدوره، أوضح د.فواز العنزي أن الشعب الكويتي ككل يعيش فرحته هذه الأيام بمناسبة الاحتفالات الوطنية للكويت، وهي مناسبة نستعيد بها تاريخ الكويت وأصالتها ويستعيد الشعب تلاحمه وتكاتفه، مشيرا إلى أن تلك الذكرى ستبقى في وجدان كل كويتي على مر التاريخ فهي مناسبة سعيدة يفرح بها كل من يعيش على أرض الكويت لأنها تمثل جانبا مهما في ذاكرة التاريخ ووجدان الكويتيين ومشاعرهم.

وأضاف تأتي هذه الفعالية إيمانا من العمادة بأهمية الوطن واليوم الوطني وأهمية إقامة مثل هذه النوعية من الفعاليات في جو مفعم بحب الوطن وذلك لتعزيز روح الانتماء والوطنية لدى الطلبة والموظفين، مثنيا على جهود جميع المنظمين والمشاركين المتميزة التي ساهمت بشكل فعال في انجاح تلك الاحتفالية.