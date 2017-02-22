أعلن نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت وممثل الكويت لدى الجمعية العربية للروبوت د. عبدالله المطوع عن بدء استقبال طلبات التسجيل للبطولة العربية للروبوت على موقع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع WWW.SACGC.ORG

وأوضح أن البطولة العربية للروبوت تنقسم إلى ثماني مسابقات منها أربع دولية هي FLL JR، FLL، FTC، FRC، وأربع على المستوى الوطن العربي وهي مسابقة تتبع الخط، مسابقة السومو، مسابقة جامع الكرات والمسابقة المفتوحة، مبينا أن جميع المسابقات العربية لا يشترط فيها نوع محدد للعقل الالكتروني المستخدم Microcontroller وجميع تفاصيل المسابقات منشورة في أدلة المسابقة على الموقع المذكور.

وأشار د. المطوع إلى أن الفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة في المسابقة تبدأ من سن 6 سنوات وحتى 25 سنة حسب فئات كل مسابقة، والباب مفتوح لجميع المؤسسات التعليمية بما فيها النوادي والمراكز التدريبية للشباب.

وأعرب المطوع عن أمله في مشاركة جميع المشاريع التي تحتوي على مايكروكنترولر وتنطبق علها الشروط من ضمن مشاريع التخرج للجامعات والمؤسسات ليتم تصفيتها وتأهيل أفضلها لتمثيل الكويت بالبطولة التي ستقام في دولة قطر شهر مارس المقبل.

كما دعا وزارة التربية والنوادي العلمية إلى المساهمة في الفئات العمرية تحت الـ 18 سنة لإبراز دور الكويت بين باقي الدول العربية استعدادا لخوض المنافسات العالمية في مجال الروبوت.

كما أعرب د. عبدالله المطوع عن سعادته لاهتمام جامعة الكويت متمثلة بمدير الجامعة الأستاذ الدكتور حسين الأنصاري بالروبوتات وتقديم الدعم المستمر لأنشطة الروبوت ودعم الفرق المشاركة، كما أعرب عن تقديره لقسم هندسة الكمبيوتر لتخصيص مجالات مشاريع التخرج للسنة القادمة من بينها الروبوت، كما تم فتح باب البعثات في مجال الروبوت والنانو روبوت لقسم هندسة الكمبيوتر لهذه السنة.

وختاما، أعرب د. عبدالله المطوع عن شكره للدكتور عمر البناي مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع لمبادرته لاستقبال طلبات التسجيل وعمل التصفيات التأهيلية للبطولة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.