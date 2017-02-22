حصل ستاد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالمجمع الرياضي التكنولوجي بالشويخ على اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كأحد الملاعب المغطاة بالعشب الصناعي التي يمكن اقامة مباريات دولية عليها لأول مرة في الكويت.

وقد حاز الملعب الموجود بالمجمع الرياضي بالشويخ على اعتماد (الفيفا) بعدما توافرت فيه جميع المعايير والمواصفات المطلوبة، وقد تم افتتاح الملعب رسميا في السادس من شهر نوفمبر من العام الماضي 2016، برعاية وحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري الى جانب حضور كبير من منتسبي الهيئة والمهتمين بالشأن الرياضي ووسط اهتمام اعلامي كبير.

ويعد مشروع الستاد واحدا من أفضل وأهم المشاريع الرياضية والأكاديمية ليس في الكويت فحسب بل على مستوى الدول الإقليمية والخليجية والعربية، وتم تصميمه طبقا للمواصفات العالمية وأحدث النظم والامكانات العالمية المعتمدة للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية.

وسيستضيف الملعب أواخر العام الحالي فعاليات بطولة جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.