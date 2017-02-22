شاركت كلية العمارة بجامعة الكويت في معرض القبول الخامس الذي نظمته عمادة القبول والتسجيل برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حسين الأنصاري على مسرح الشيخ عبدالله الجابر بالحرم الجامعي بالشويخ خلال الفترة من 12-16 فبراير الجاري، بهدف إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الثانوية العامة والمدارس الخاصة للاطلاع على المعلومات والبيانات التي يحتاجونها للالتحاق بالجامعة، بالإضافة إلى جعلهم على بينة في التخصصات المختلفة واحتياجات سوق العمل.

حيث قام مكتب التوجيه والإرشاد في كلية العمارة بعرض الكتيبات والمطبوعات الخاصة والتي توضح الأقسام العلمية في الكلية والمتطلبات وسياسة القبول فيها، والرد على جميع استفسارات الطلبة حول التخصصات ونسب القبول والمعدل المكافئ المطلوب للكلية.

كما شهد المعرض إقبالا كثيفا من طلبة الثانوية الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام لكلية العمارة كونها المكان الأفضل لمواهبهم وإبداعاتهم ما يشكل حافزا اضافيا لهم للجد والاجتهاد في دراستهم لضمان القبول في الكلية.

ومن الجدير بالذكر أن سوق العمل يحتاج بشدة إلى المعماريين في ظل المشروعات الجديدة التي تشهدها الدولة سواء للمشاريع الاستثمارية أو الاسكانية وغيرها، كما أن كلية العمارة ترفد سوق العمل بمخرجات متميزة أثبتت جدارتها، وتحديدا في مواءمة أعمالهم وابداعاتهم للبيئة المحلية.