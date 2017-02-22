صرح مدير ادارة مركز تطوير المناهج والبرامج في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.طارق التويم بأن المركز وبالتعاون مع مركز القياس والتقويم قد اقام خلال الفصل الدراسي الأول ثلاث دورات خاصة بكتابة المناهج ودورة رابعة خاصة بالتحليل الوظيفي باستخدام آلية الديكم، لما لهذه الدورات من أهمية في رفع مستوى الأداء والكفاءة والجودة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب في كليات ومعاهد الهيئة في كتابة المناهج والبرامج.

وأشار التويم الى أن المركز وبالتعاون مع مركز القياس والتقويم بصدد عقد نفس العدد من الدورات خلال الفصل الدراسي الثاني.