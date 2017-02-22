عقدت كلية التمريض بالتنسيق مع فريق التعليم الالكتروني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دورة تدريبية بعنوان «تطبيق برايت سبيس من شركة D2L» وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 الجاري.

حاضر في الدورة مدربون من شركة نسيج «النظم العربية المتطورة»، وتأتي هذه الدورة وفق مرئيات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطبيق نظام التعليم الالكتروني في تدريس جميع المقررات المطروحة في الهيئة. وقد وضعت الهيئة خطة تتضمن تطبيق هذا النظام في كليات الهيئة بطريقة تدريجية تبدأ من كلية التمريض.

من جانبهم، أبدى أعضاء هيئة التدريس والتدريب تفاعلا كبيرا مع الوظائف التقنية التي أتاحها النظام لهم، موضحين أن مثل هذه الوظائف ستساعد على تطوير العملية التعليمية في الكلية، الامر الذي سينعكس بالايجاب على تحصيل الطلبة العلمي.

بدوره، تقدم مساعد العميد للشؤون الاكاديمية د. علي الحجرف بالشكر لفريق التعليم الالكتروني في الهيئة برئاسة د. خالد الكندري والمحاضرين من شركة نسيج على المجهود الكبير الذي قدموه في تحضير هذه الدورة، كما شكر كل أعضاء هيئة التدريس والتدريب على تجاوبهم وحرصهم على اكتساب المهارات التي تساعد لتطوير العملية التعليمية في الكلية، متمنيا التوفيق للجميع.

وفي ختام الدورة، تم توزيع الشهادات على المشاركين.