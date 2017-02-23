قرار الرئيس ترامب بحظر 7 جنسيات لم يعد ساري المفعول

عبدالله الراكان

كشف مستشار الشؤون الثقافية والاعلامية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت تشالز كول ان عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون بالولايات المتحدة الأميركية نحو 15 ألف طالب وطالبة، مشيرا الى أن الهدف الرئيسي من إقامة معرض شبكة الطلاب الدولية التعليمي هو زيادة عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية، موضحا ان المعرض التعليمي يتضمن 8 جامعات أميركية معتمدة من وزارة التعليم العالي.

واضاف كول في تصريح لـ«الأنباء» خلال مشاركته في معرض شبكة الطلاب الدولية التعليمي مساء أول من أمس الذي اقيم في فندق الريجنسي بمشاركة 8 جامعات وممثلين عن السفارة الأميركية ان الهدف الرئيسي من اقامة هذا المعرض هو إعطاءa الفرصة للكويتيين والمقيمين على ارض الكويت للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية للتعرف على العادات والتقاليد والثقافة الأميركية، مضيفا في الوقت نفسه أن السفارة تقيم 4 معارض سنويا مماثلة تستعرض فيها الفرص الدراسية، لافتا إلى أن معرض شبكة الطلاب الدولية هو بالشراكة مع وزارة التعليم العالي حيث ان هذه المعارض تعزز العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والكويت وترفع مستوى التبادل الثقافي بين البلدين، كما تقدم بالشكر لوزارة التعليم العالي على المشاركة في المعرض الذي يساهم في تعزيز العلاقة بين البلدين.

واشار كول إلى أن قرار حظر دخول جنسيات بعض الدول الى الولايات المتحدة الأميركية تم تعليقه من قبل القضاء الأميركي ولم يعد ساري المفعول على الجنسيات الـ 7، مشيرا إلى تركيزنا في هذا المعرض ينصب على الطلبة الكويتيين، مؤكدا ان السفارة تتواجد في المعرض للرد على الاسئلة والاستفسارات حول موضوع التأشيرة الدراسية للطلبة والتي تختلف عن التأشيرة العادية، مشيرا إلى اننا نعمل على ايضاح جميع القوانين والتعليمات في الولايات المتحدة الأميركية للطلبة للمحافظة على الاقامة من دون الاخلال بالقوانين الأميركية.



واضاف كول انه لتفادي المشكلات المتعلقة بمنع دخول الطلبة للولايات المتحدة يتوجب على الطلبة فور قبولهم بالجامعة التواصل مع مستشار الطلبة الدوليين بالجامعة، لمساعدتهم على ضمان الحفاظ على وضعية التأشيرة بالاضافة الى تزويد المستشار بأي أمور جديدة قد تطرأ على الوضع الدراسي الخاص بالطالب، حتى لا يتعرض لأي مشكلات مستقبلية، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية دائما ترحب بالطلبة الكويتيين للدراسة في جامعاتها والتواصل مع السفارة الأميركية لأخذ المزيد من المعلومات عن الحياة الدراسية هناك والجامعات المختلفة وغيرها من الأمور المتعلقة بكيفية التقديم على طلب الحصول على التأشيرة الدراسية، كما أن مستشار السفارة التعليمي يتواجد في المكتب التابع للسفارة في وزارة التعليم العالي في الكويت للرد على استفسارات الطلبة حول الأمور الدراسية.



بدوره، قال المسؤول التجاري الاول لدى السفارة جيف هاملتون ان هذا المعرض التعليمي مخصص للراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة الأميركية اذ ان هناك عددا من الجامعات والكليات المشاركة بالمعرض، اضافة الى ان المعرض يبين الخطوات اللازمة لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة.

واضاف أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي 15600 وهو عدد كبير مقارنة بالسنوات القليلة الماضية وما يذكر في الاعلام عن منع طلبة كويتيين من دخول الولايات المتحدة هو عدد بسيط جدا لا يكاد يذكر مقارنة بأعداد الطلبة الهائلة التي تدرس حاليا هناك، ومعظم تلك الحالات التي منعت من دخول الولايات المتحدة تتعلق بصلاحية التأشيرة الخاصة بهم، وأمور أخرى متعلقة بالتحويل من جامعة الى أخرى أو لم يجتازوا الفصول الدراسية المطلوبة بالجامعة.