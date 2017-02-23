تحرك الاتحاد في مسألة معادلة الشهادات يوعي وزارة التعليم العالي لتفتح عينها على المعادلات في الدول الأخرى

آلاء خليفة

أعلن نائب مجلس الامة عمر الطبطبائي أن قانون الجامعات الحكومية من اولويات اللجنة التعليمية بالمجلس حاليا وينظر على طاوله اللجنة، مؤكدا ان القانون سيكون جاهزا وسيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدا على تصميم اللجنة على أن يكون الموقع الجامعي في الشدادية لجامعة الكويت.

وأكد الطبطبائي في حديث للصحافيين على هامش حفل تخريج الطلبة الكويتيين المتفوقين والخريجين الدارسين في استراليا والذي اقيم تحت رعايته وبتنظيم من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع استراليا، أن هموم ومشاكل طلبتنا الدارسين في أستراليا محل اهتمام اللجنة التعليمية في المجلس، لافتا الى أنه نقل وجهات نظرهم ومشاكل الطلبة التي قدمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أستراليا الى اللجنة التعليمية، ونعدهم خيرا في حل قضاياهم خصوصا قضية المعادلة لأنها ظلمت الطلبة، مؤكدا أن تحرك الاتحاد في مسألة معادلة الشهادات يوعي وزارة التعليم العالي لتفتح عينها على المعادلات في الدول الأخرى.

وبارك الطبطبائي للطلاب تفوقهم ونجاحهم في الدراسة بالخارج كما بارك لأولياء أمور الخريجين على سهرهم وتعبهم وتحملهم الغربة وفراق أبنائهم، مبينا أن الدراسة في الخارج تعلم الطالب خبرة حياتية كبيرة وتعد الطالب لأن يساهم بشكل فعال في تنمية وتقدم البلاد، مشددا على أهمية أن يتمسك الطلبة بطموحاتهم وأن يشمروا عن سواعدهم في حال واجهوا أي صعوبات.

من جهتها، أشادت القائمة بأعمال السفارة الأسترالية في البلاد أنجلينا لون بالحفل المميز الذي توج الخريجون فيه مسيرة دراستهم التي اكتسبوا فيها الكثير من الخبرات والمهارات، مضيفة بقولها «لدينا ما يقرب ١٣٠٠ طالب وطالبة كويتي يدرسون في أستراليا، والكثير منهم يدرسون في تخصصات الهندسة وادارة الأعمال»، مؤكدة أن أستراليا تعتبر وجهة تعليمية مميزة وتحتضن جامعات مرموقة عالميا.



من جانبه، قال رئيس الملحق الثقافي الكويتي السابق في أستراليا د.عمار الحسيني انه فخور برؤية الطلبة وهم يتخرجون بعد جهد كبير بذلوه، لاسيما مع دخولهم في نظام تعليمي جديد بالنسبة للطلبة الكويتيين، معبرا عن تقديره الكبير للانجاز الذي حققه الخريجون.

بدوره، بارك نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع استراليا خالد الظفيري للخريجين على انجازهم، لافتا الى أن فرحة الخريجين تتزامن مع فرحتنا في احتفالاتنا بالاعياد الوطنية في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ، مشيرا الى أن الخريجين يقطفون اليوم ثمار ما زرعوه من جهد وتعب وهم الآن على أعتاب الدخول الى مرحلة جديدة من حياتهم تتطلب منهم العمل والمثابرة من أجل رفعة البلاد وتقدمها.

وفي كلمة نيابة عن الخريجين، شدد الخريج عبدالرحمن الحيلان على أهمية أن يساهم الخريجون في تنمية البلاد في الوقت الذي تتسابق فيه البلدان على كل المستويات في التقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكدا أن الغربة تكسب الطلبة الكثير من الخبرات وتعلمهم التعايش واحترام الثقافات المختلفة، لافتا الى أن الوطن قدم لنا الكثير وهو بحاجة اليوم الينا كي نرد هذا الجميل وأن نعيد الكويت الى مقدمة الدول.