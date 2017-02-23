صرح نائب رئيس الاتحاد ومسؤول طلبة الساحل الغربي سعود الشمري، بأن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية - حريص جدا على خلق أجواء وطنية للطلبة الكويتيين المغتربين في أميركا من خلال إقامة #ملتقى_الدروازة الوطني في ولاية Arizona في ذكرى الأعياد الوطنية.

وأضاف سعود الشمري أن الاتحاد في فعالياته يؤكد ان الواجهة الشرعية للطلبة في أميركا واعية وعلى قدر المستوى العالي الذي اختاره عليه طلبة وطالبات أميركا.



وأشار الشمري إلى ان من ضمن فعاليات الملتقى ندوة سياسية سيتم التطرق فيها لأبرز الأحداث الوطنية في الساحة الكويتية.



كما ستكون هناك ندوة شعرية لإحياء التراث الأدبي الكويتي وأيضا ستكون هناك ندوة خاصة بأهمية العمل الإنساني وفضائله في المجتمع، ويدعوكم الاتحاد أيضا لعرض stand up comedy لكسر الروتين الدراسي للطلبة، بالإضافة إلى فعاليات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.



وأكد نائب رئيس الاتحاد سعود الشمري ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا حريص في اختيار فعالياته على تقوية الأواصر الاجتماعية وتأصيل الروح الوطنية ورفع قيمة العمل الطلابي من خلال الرسائل الموجهة للطلبة بعد أن شهدت الساحة النقابية تراجعا كبيرا من قبل الاتحادات الطلابية.