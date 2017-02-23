عبدالعزيز الفضلي

خلت أغلب مدارس الكويت امس من طلبتها بمراحلها التعليمية المختلفة، حيث كانت نسبة الحضور امس 0% وهي الظاهرة التي اعتاد فيها الطلبة على الغياب قبل كل عطل المناسبات. وكشفت مصادر تربوية ميدانية لـ «الأنباء» ان الأسبوع الجاري شهد نسبة غياب كبيرة بين الطلبة، مشيرة الى ان غياب امس لم يقتصر على الطلبة فقط بل شمل المعلمين، فالبعض منهم لم يحضر للدوام ما وضع الوزارة في موقف لا تحسد عليه.

وأضافت ان «التربية» طلبت احصائية بأعداد الطلبة المتغيبين، مشيرة الى ضرورة تطبيق النظم واللوائح المعمول بها في حالات الغياب. وكشفت المصادر ان وزير التربية د.محمد الفارس مستاء من ظاهرة الغياب في المدارس قبل العطل، لافتة الى انه لا يقبل بمثل هذا الأمر، ولابد من ايجاد حل لهذه المشكلة، داعيا الجميع الى الالتزام بالدوام.

من جانب آخر، أكد مدير ادارة التربية الخاصة بوزارة التربية عبدالله العجمي أن احد الباصات التابع لمدارس التربية الخاصة تعرض لحادث قبل يومين اثناء عودته بالطالبات المشاركات في مشروع التاجر الصغير من مبنى وزارة التربية الرئيسي بمنطقة الشويخ، لافتا إلى أن الباص كان به 5 طالبات فقط.