آلاء خليفة

استنكر منسق قائمة المتحدون عبداللطيف الرويشد تغيير الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع بريطانيا مكان انعقاد انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر المقرر عقده يوم السبت المقبل 25 فبراير 2017 دون اخطار الطلبة بوقت كاف حتى يقوموا بالحجز بنفس فندق الانتخابات.

واضاف الرويشد في تصريح صحافي أن هذا التغيير المفاجئ لمكان الانتخابات قبلها بأقل من أسبوع قد اربك الطلاب والطالبات الذين سيحضرون الى لندن خاصة ان الطلبة قد حجزوا قبل الانتخابات بوقت كاف ليتمكنوا من ايجاد حجوزات لهم.

وبين الرويشد أن الاتحاد أوضح أن سبب التغيير هو إلغاء الفندق للحجز، داعيا اياهم الى اثبات هذا الأمر للجموع الطلابية ونشر كتاب الإلغاء حتى يكون الطلبة على علم بهذا الشأن.

وأوضح الرويشد ان هذا التخبط الذي قام به الاتحاد يجعلنا نؤكد ما كنا نقوله في وقت سابق من سوء إدارة على حساب الطلبة وعدم تقدير لمصلحة الطالب، داعيا الاتحاد الى ايقاف هذا التخبط والنظر الى مصلحة الطلبة المتضررين.

ودعا الرويشد جميع الطلبة الى محاسبة الاتحاد وفق الأدوات النقابية سواء في الجمعية العمومية أو وقت الاقتراع ويقولون كلمتهم تجاه هذا الأمر وغيره من الأمور التي عجز عنها الاتحاد وتخبط في عملها.