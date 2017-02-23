آلاء خليفة

كشف مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الإدارة تضع خطة مسبقة قبيل كل فصل دراسي بالجامعة، موضحا انه تم عقد اجتماع موسع لإدارة الأمن والسلامة لتحديد المهام وإعطاء التعليمات للمشرفين من اجل تسهيل دخول أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين الى مواقع الجامعة المختلفة.

وأوضح الياقوت انه تمت مراسلة وزارة الداخلية في وقت مسبق من اجل توفير سيارات مرور خارج الجامعة لتسهيل حركة الدخول والخروج لاسيما في موقع الجامعة بالخالدية وكيفان، بالاضافة الى توفير ادارة الأمن والسلامة لخط الطوارئ 83333، موضحا ان الإدارة تتواصل ايضا مع الطلبة من خلال «تويتر الجامعة» لأخذ ملاحظات واستفسارات الطلبة وأكدنا عليهم امكانية الاتصال بنا بشكل مباشر من خلال خط الطوارئ.

وأفاد بأن إدارة الأمن والسلامة ارسلت رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجامعة الكويت لإرشاد الطلبة عن العيادات الطبية وايضا لأخذ ملاحظاتهم واستفساراتهم من اجل المزيد من التواصل مع الطلبة في الفصل الدراسي الثاني

من ناحية أخرى، اشار الياقوت الى العيادات الطبية التابعة لإدارة الأمن والسلامة والموزعة في كل المواقع الجامعية من اجل التدخل في حال حدوث أي طوارئ.

وأكد انه على تواصل منذ ساعات الصباح الأولى يوم امس مع جميع مشرفي المواقع لمتابعة الوضع وللتأكد من عدم وجود أي مشاكل تعرقل حركة السير من داخل جامعة الكويت وخارجها.

وعلى صعيد متصل، افاد الياقوت بان الفصل الدراسي الثاني يشهد ايضا وجود طلبة مستجدين ويقوم موظفو الإدارة بدورهم في ارشاد الطلبة الى قاعات المحاضرات وجميع الأماكن التي سيرتادها الطالب في كليته، وتمنى الياقوت التوفيق للجميع من اجل ان يساهم الجميع في تأدية رسالته نحو الوطن العزيز.