نظم قسم علوم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت بالتعاون مع مركز«بيت الحيوان» في مركز العلوم الطبية أول دورة للطلبة في التعامل مع حيوانات المختبر.

وتهدف هذه الدورة الى تهيئة الطلبة وتجهيزهم لإجراء أبحاث التخرج العلمية المتعلقة بالتجارب مع الحيوانات، وذلك بإشراف عضو هيئة التدريس بقسم علوم المختبرات الطبية الدكتور أنور البناو.

وتضمنت الدورة في أول يوم الجانب النظري حيث قدم المحاضر شرحا حول أنواع الحيوانات الموجودة في المختبرات، وكيفية التعامل مع الحيوانات داخل المختبر واختيار الحيوان المناسب للتجربة.

وأوضح المحاضر خلال الدورة كيفية فحص الحيوان وتخديره، والحصول على العينات المخبرية من الحيوان، كما شرح الطرق الآمنة للتعامل مع النفايات الحيوانية.

أما الجانب العملي للدورة والذي أقيم داخل المختبر في اليوم الثاني للدورة، بين المحاضر أهمية تنظيف أماكن الحيوانات بطريقة آمنة للحيوانات وللعاملين داخل المختبر مؤكدا أهمية حسن معاملة الحيوانات.

وفي ختام الدورة تم تكريم الطلبة المشاركين وتقديم شهادات التقدير لهم.