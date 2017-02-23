تحت رعاية وحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د. آدم الملا وبمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير للكويت نظمت إدارة التغذية بالجامعة محاضرة ألقاها أخصائي التغذية العلاجية والرياضية د. عبدالله المطوع، وذلك في الكافتيريا المركزية ـ الدور الأول ـ الحرم الجامعي الخالدية.

وبهذه المناسبة رحب مدير إدارة التغذية أنور حمد الرغيب بأمين عام جامعة الكويت بالإنابة د. آدم عبدالله الملا كما رحب بالحضور الكريم في فعالية إدارة التغذية بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير والتي تمر ذكراهما في هذه الأيام، متمنيا أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على بلدنا الكويت.

وأشار الرغيب إلى حرص إدارة التغذية الدائم واهتمامها بكل ما يخص الصحة والغذاء ‏واللذين يمثلان طاقة وحياة كل إنسان، موضحا أنه من هذا المنطلق ‏استضافت الإدارة أخصائي التغذية العلاجية والرياضية د. عبدالله المطوع لإلقاء محاضرة قيمة حول هذا الموضوع.

وعلى هامش المحاضرة أقيم معرض المنتجات الغذائية بمشاركة نخبة من الشركات الغذائية المميزة والرائدة بهذا المجال، كما أقامت مجموعة من موظفات إدارة التغذية معرضا لصور أعياد التحرير.