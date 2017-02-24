عبدالعزيز الفضلي

لليوم الثاني على التوالي خلت مدارس الكويت امس من طلبتها بمراحلها التعليمية المختلفة، حيث سجلت نسبة الحضور امس 0%، ما جعل العديد من الإدارات المدرسية تنهي الدوام مبكرا وقبل وقته المعتاد.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن بعض الإدارات سمحت لمعلميها بالخروج بعد الساعة العاشرة صباحا مع ابقاء مدير المدرسة او مساعده حتى الساعة الواحدة ظهرا تحسبا لمرور أحد المسؤولين بالوزارة او المنطقة التعليمية بشكل مفاجئ، مشيرة الى ان وزارة التربية استسلمت للأمر الواقع، خاصة ان الغياب جماعي ولا يوجد مجال لتطبيق لوائح الغياب.



من جانب آخر، قام عدد من المتقدمين للوظائف الإشرافية الذين لم ينجحوا في الاختبارات بالالتقاء بالوزير د.محمد الفارس عند خروجه من مكتبه وشرحوا مشكلتهم له ووعدهم الوزير بدراسة موضوعهم مع الوكيل د.هيثم الاثري، مؤكدا انه لن يقبل بالظلم وسيقف مع اي شخص له حق يعمل في المنظومة التربوية.