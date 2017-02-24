هنأت جمعية المعلمين صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، والشعب الكويتي بمناسبة احتفالات الكويت بحلول الذكرى 56 للاستقلال المجيد، والـ 26 للتحرير، مؤكدة في بيان لها أهمية هاتين المناسبتين العزيزتين، وما تحملانه من دلالات ومعان وقيم، ولكونهما تشكلان منعطفين تاريخين في حاضر ومستقبل كويتنا الغالية ومسيرتها المباركة، وان المسؤولية التي تقع على عاتق أهل الميدان من المعلمين والمعلمات في ظل هاتين المناسبتين، لا يمكن لها أن تتوقف عند حد معين، أو تنحصر في زمن محدد، كونها مسؤوليات دائمة ومتجددة، وذات أبعاد واسعة، وتقع على عاتقها مسؤولية بناء أجيال واعدة، قادرة على التصدي لكل التحديات والمنعطفات الصعبة بفكر واع ومتزن، وبعاطفة ومشاعر صادقة، بعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال التعصب المرفوض، والمزايدة المبتذلة.

وأكدت الجمعية في بيانها على دور التربية والمدرسة وأهل الميدان التربوي في تعزيز القيم والمفاهيم الوطنية الحقة في نفوس الأبناء، وفي غرس معاني الولاء والوفاء والوحدة الوطنية، ونبذ كل أشكال التعصب وإثارة النعرات بمختلف أشكالها.

وطالبت الجمعية في بيانها بضرورة وضع القضية التعليمية ضمن أولوية اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لما تمثله من مفترق طرق نحو تحقيق كل الأهداف والتطلعات المنشودة في بناء مستقبل هذا الوطن وفي صناعة أجيال قادرة على تحمل المسؤوليات الجسام .