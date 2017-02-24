آلاء خليفة

لم تكن جامعة الكويت يوم أمس كما نعهدها في مواقعها المعروفة بالازدحام الشديد مثل الخالدية وكيفان والشويخ، بل كانت وكأنها في عطلة رسمية، فالطرق للجامعة كانت غير مزدحمة ومفتوحة.

«الأنباء» تواجدت في موقع الجامعة بالشويخ الذي يشهد ازدحاما طيلة أيام الأسبوع الدراسي إلا أنه يوم أمس خلا من الطلبة ومن معظم الموظفين حيث كانت مواقف السيارات «فاضية» وممرات الكليات وساحاتها اقتصرت على 2 أو 3 طلبة في كل كلية. وفي الإطار ذاته، بدت مكاتب الموظفين خالية من مستخدميها، إلا «ما ندر» فكانت هناك مكاتب بها موظفون أو اثنين فقط لا غير

وهذه الظاهرة أصبحت متكررة بشكل عام وهي غياب الطلبة قبيل العطلات الرسمية بيوم او اثنين.



وقد التقطت عدسة «الأنباء» صورا يوم امس لممرات وساحات الجامعة وهي خالية من الطلاب. ومن داخل موقع الخالدية بجامعة الكويت والذي يضم كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم لم يختلف الوضع كثيرا عن مواقع الجامعة الأخرى يوم امس فقد خلا الموقع كذلك من الطلبة والموظفين، حيث تواجدت «الأنباء» ولاحظنا ضعف نسبة حضور الطلبة والموظفين والتزام بعض أعضاء هيئة التدريس، كما خلت الساحات والممرات وكانت مواقف السيارات متاحة للجميع.