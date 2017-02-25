مريم بندق

قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه الاعتيادي يوم الثلاثاء المقبل.

على صعيد إنهاء خدمات بعض المعلمين والمعلمات الوافدين، قالت مصادر تربوية ان الوزارة ستسمح لأبنائهم المسجلين الآن في الصف الحادي عشر باستكمال دراسة الصف الثاني عشر في البلاد.

وردا على سؤال عن إمكانية استثناء الحالات الإنسانية من القرار ومنها أولياء أمور الطلبة الذين في الحادي عشر، أجابت المصادر: اي تظلمات او ما شابه ممكن النظر فيها بعد إجازة الأعياد الوطنية.

وفي هذا الصدد، طالب أولياء الأمور في اتصالات مع «الأنباء» باستثنائهم من قرار إنهاء الخدمة لمدة سنة دراسية فقط حتى لا يضيع مستقبل أبنائهم ويتعثرون في الدراسة لاختلاف المناهج الدراسية المطبقة هنا عن المناهج المطبقة في مصر، ومنها اللغة الفرنسية التي لا يدرسها طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر القسم العلمي بينما تدرس لطلبة مصر.

وكانت وزارة التربية قد سلمت خطابات إنهاء الخدمة لما يقارب 600 معلم ومعلمة في تخصصات الاجتماعيات والحاسب الآلي يوم الخميس الماضي.