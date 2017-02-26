عبدالعزيز الفضلي

أقامت مدرسة نوتنجهام البريطانية احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية شارك فيه الطلبة وأولياء أمورهم في جو تربوي مميز تضمن العديد من الفقرات الوطنية التي تغنى فيها الطلبة بحب الكويت.

وفي كلمة له على هامش الاحتفال الذي أقيم يوم الخميس الماضي، قال صاحب المدرسة د.مشعل المشعان إنه سعيد بما رآه من فرح وسعادة على وجوه الطلبة وهم يحتفلون بالأعياد الوطنية، مشددا على أننا نعمل من خلال هذه الفعاليات على غرس روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا الطلبة، متمنيا لبلدنا الحبيب الكويت كل التقدم والازدهار في ظل راية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، هنأ مدير المدرسة د.أيوب إسماعيل القيادة السياسية والشعب الكويتي بأعياد الكويت الوطنية متمنيا أن تكون جميع أيامنا فرحا وسعادة وخيرا.



وقال إن الكويت تحتفل هذه الأيام بأعيادها المجيدة، وهي العيد الوطني وعيد التحرير والذكرى الحادية عشرة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في البلاد، مؤكدا أن الكويت بلد خير وجبلت على العمل الخيري منذ القدم. وأضاف أن الاحتفال عبر فيه طلبة المدرسة عن حبهم لهذا البلد الغالي الذي قدم لنا الكثير وعلينا أن نرد له الجميل.