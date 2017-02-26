عبدالعزيز الفضلي

في إطار احتفالاتها بالأعياد الوطنية اختارت محافظة الجهراء مدير ثانوية عروة بن الزبير الثانوية للبنين ماجد السالم كأفضل مدير مدرسة وذلك نظرا للجهود التي يبذلها في الارتقاء بالعملية التعليمية في مدرسته، اضافة الى تعامله الراقي مع طلبته وأولياء أمورهم وهيئته التعليمية.

وقام محافظ الجهراء الفريق أول م. فهد الأمير بتكريم السالم، متمنيا له مزيدا من التقدم والتوفيق في خدمة التعليم وابنائنا الطلبة.

من جهته، ثمن مدير ثانوية عروة بن الزبير للبنين ماجد السالم المبادرة الطيبة من قبل محافظ الجهراء فهد الأمير، مشيدا في الوقت بدعمه غير المحدود لمدارس المحافظة وحرصه على التواجد في كل فعالياتها وانشطتها.



وأوضح السالم ان هذا التكريم ليس لشخصي وانما لجميع العاملين في الادارة المدرسية الذين يعملون بروح الفريق الواحد، متمنيا ان يكون عند حسن ظن الجميع والعمل على خدمة العملية التعليمية وابنائنا الطلبة.