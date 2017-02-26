عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن إقامة دورة تدريبية لمعلميها حـول مهارات اللغــة الـلازمــة بالتعاون مع السفارة الأميركية بالكويت.

وطالبت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري المناطق التعليمية بــأن تفرغ أعدادا من المعلمين لحضور الدورة التي ستقام خلال شهر أبريل المقبل في الفترة الصباحية بعنوان «مهارات اللغة اللازمة للتعامل مع كافة الاختبارات الحديثة والمطورة».

وكشفت الكندري عن بدء الدورات التدريبية لمنهج الكفايات لفئات مدير مدرسة وموجه فني ورئيس قسم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه البنك الدولي إلى عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل ضمن خطط التطوير المعتمدة.

وأوضحت الكندري أن الدورة تنطلق غدا الاثنين 27 الجاري حتى 5 مارس المقبل، داعية لتسهيل مهام المعنيين بحضور الدورات الممنهجة خلال الفترة المحددة.