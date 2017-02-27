آلاء خليفة

كشف عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.علي النامي عن سعي العمادة حاليا الى تطوير الخدمات وزيادة الاهتمام بالطلاب بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الموجود حاليا.

وقال النامي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نحرص على متابعة الشأن الأكاديمي للطلبة ولاسيما الطلبة «المنذرين» قبل أن يتم فصل الطالب أو يتعثر دراسيا، فهناك متابعة أولا بأول مع الطلبة.

كما أشار النامي الى أن العمادة تقوم حاليا بتخصيص إيميل لكل طالب، حيث تسهم تلك الآلية في التواصل مع الطالب بشكل مباشر، وكشف النامي عن أنشطة نوعية ستقدم في جامعة الكويت خلال الفترة المقبلة وسوف تسهم في زيادة التواصل بين طلبة جامعة الكويت وأقرانهم في جامعات دول الخليج وأيضا الجامعات الإقليمية والدولية، موضحا أن طالب جامعة الكويت متميز ويستحق كل التقدير والاهتمام.